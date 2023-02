Mundial de Clubes: o jogo do Flamengo vai passar na Globo hoje?

A Rede Globo transmite para todos os estados do Brasil nesta terça-feira, 7 de fevereiro, o jogo do Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA. O elenco disputa a semifinal contra o Al Hilal, da Arábia Saudita, às 16h (Horário de Brasília), em Tanger, no Marrocos. Partida de hoje é única e se ganhar o elenco carioca vai para a final.

Globo transmite jogo do Flamengo

O jogo do Flamengo e Al Hilal no Mundial de Clubes vai passar na Globo hoje às 16h, horário de Brasília, para todos os estados do Brasil de graça.

A emissora exibe todos os jogos do Flamengo no torneio da FIFA, além da final e terceiro lugar se o clube também disputar. Detentora dos direitos de imagens, é a única que passa na TV aberta e fechada os embates da competição com exclusividade.

Nesta terça-feira, Luis Roberto narra o jogo do Flamengo ao lado de comentaristas Júnior, Roger Flores e Paulo César de Oliveira direto do Marrocos.

Basta sintonizar o canal para assistir ao vivo. É de graça e o torcedor não paga nada por isso.

Data: Terça-feira, 7 de fevereiro de 2023

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Tanger, no Marrocos

Onde assistir: Globo, SporTV, GloboPlay, FIFA+ e CazéTV

Como assistir a Globo no celular

Além da programação na TV, a emissora carioca também está disponível pelo site GloboPlay e na plataforma de streaming através do aplicativo de celular, tablet, smartv ou videogames.

GloboPlay é a plataforma de streaming de vídeos e áudios sob demanda da Rede Globo. O serviço transmite de graça as imagens da emissora para todos os usuários.

Basta acessar o site (www.globoplay.globo.com.br), se cadastrar na Conta Globo com email e senha ou entrar com a sua conta caso seja cadastrado. Depois, é só escolher a opção "Agora na TV" e o canal da Globo.

Pelo celular o processo é o mesmo. É só baixar o app do GloboPlay e se cadastrar da mesma maneira. É de graça e o torcedor não paga nada.

Para assistir as imagens do SporTV, por outro lado, aí é preciso ser assinante.

Programação da Globo hoje

Com o jogo do Flamengo hoje no Mundial de Clubes, a programação da Rede Globo sofreu alterações. A emissora não vai transmitir a Sessão da Tarde para exibir o duelo.

04:00 - Hora Um

06:00 - Bom dia SP

07:30 - Praça

08:30 - Bom dia Brasil

09:30 - Encontro com Patrícia Poeta

10:35 - Mais Você

11:45 - Praça

13:00 - Globo Esporte

13:25 - Jornal Hoje

14:45 - Chocolate com Pimenta

15:40 - Futebol

17:15 - Vale A Pena Ver De Novo - O Rei do Gado

18:25 - Mar do Sertão

19:10 - Praça

19:40 - Vai Na Fé

20:30 - Jornal Nacional

21:20 - Travessia

22:25 - Big Brother Brasil 23

23:50 - Onde Está Meu Coração

00:40 - Jornal da Globo

Como funciona o Mundial de Clubes da FIFA?

O Mundial de Clubes é uma competição de clubes de futebol organizada pela FIFA com os seis atuais campeões de cada continente e o representante do país sede.

A competição existe desde 1960, mas a entidade só passou a tomar conta em 2000, com início em 2005. Os brasileiros campeões são Flamengo, Grêmio, Internacional, São Paulo, Corinthians e Santos.

Participar do torneio é importante não apenas pela premiação que o time ganha, como também pela visibilidade em todo o mundo e a chance de jogar com grandes times do futebol.

