Na 9ª, quando acaba a novela Reis em 2023?

Em reta final da nona temporada, a novela Reis está com os dias contados na Record e terminará em novembro de 2023. O folhetim terá uma substituta bíblica na faixa das 21h00 e no ano que vem ganhará sua décima e última leva de capítulos.

Que dia vai ao ar o último capítulo da novela Reis?

O último capítulo inédito da nona temporada de Reis vai ser exibido no dia 17 de novembro, sexta-feira. O público se despedirá de vez da trama de Cristiane Cardoso no sábado, 18, com um compilado dos melhores momentos dos últimos episódios da produção evangélica.

Os resumos da novela mostram que os últimos episódios da atração da Record mostrarão o começo da quebra de aliança entre Salomão (Guilherme Dellorto) e Deus, retratada no livro de Reis na Bíblia Sagrada. O rei de Israel se inclinará a outros deuses, adorados por suas mulheres estrangeiras e politeístas.

E falando em suas esposas, o final da trama também mostrará os planos de Nebset (Priscila Ubba), que continuará tentando engravidar, e os próximos passos de Naamá (Ingrid Conte), que se envolveu com o vilão Rezom (Nando Rodrigues) e será convocada por Salomão no penúltimo capítulo.

Além disso, será mostrado os próximos passos de Roboão (Henrique Camargo), filho de Naamá e Salomão, que está brigado com o pai, mas lerá alguns dos escritos do rei e acabará perdoando-o. Também será mostrado alguns dos planos de Rezom, inimigo ferrenho de Israel, que aparecerá na fronteira do Egito para fazer alianças contra o reino de Salomão e surpreenderá Joroboão (Vitor Novello) com um encontro.

A décima e última temporada da novela Reis vai estrear no primeiro semestre de 2024 e a assessoria do canal ainda não tem previsão do dia e mês que a produção retornará para as telinhas. O desfecho da história seguirá a queda do reinado de Salomão e seus últimos dias de vida.

Qual novela vai substituir Reis em 2023?

A partir do dia 20 de novembro, Reis será substituída na faixa das 21h00 da Record pela novela Jezabel, estrelada pela atriz e ex-A Fazenda Lidi Lisboa. A trama foi exibida originalmente entre abril e agosto de 2019 e somou 80 capítulos. Se a reprise não for encurtada e não receber muitas reedições, ela deve terminar por volta do final de fevereiro ou começo de março de 2024.

Jezabel foi escrita por Cristianne Fridman, autora conhecida por produções badaladas do canal, como Topíssima, Chamas da Vida, entre outras, e segue a história da personagem título, retratada na Bíblia no livro 1 e 2 de Reis. Ela era uma mulher perversa que perseguiu profetas de Deus depois que se casou com o rei Acabe de Israel.

Princesa fenícia, Jezabel usa de sua beleza para cegar o rei Acabe e introduzir a idolatria de outros deuses no meio dos israelitas. A novela mostra uma grande rivalidade entre ela e o profeta Elias (Iano Salomão), que encara a fúria da monarca para defender sua fé.

A morte da vilã é uma das mais emblemáticas da Bíblia, nas escrituras ela foi jogadade uma janela por eunucos que apoiavam o poder de Jéu pela coroa de Israel e em seguida foi atropelada pela carruagem dele. Ela não chegou a ser sepultada após a tragédia, pois cães comeram sua carne, deixando apenas os ossos para trás.

