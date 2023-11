Vilão em Reis, quem foi Rezom na Bíblia?

Interpretado pelo ator Nando Rodrigues na novela Reis, Rezom tem sido uma pedra no sapato de Salomão (Guilherme Dellorto) durante a nona temporada do folhetim da Record. E isso não é uma invenção da trama, já que o vilão existiu mesmo na Bíblia e foi um dos maiores inimigos do filho de Davi.

História de quem foi Rezom da Bíblia

Segundo a Bíblia conta, Rezom se tornou rei da Síria depois de conquistar Damasco com seu grupo de rebeldes e foi um inimigo de Israel que causou muito, atormentando Salomão durante todo o seu reinado.

Filho de Eliada, sua história começou em Zobá, região norte da Síria. O rei do lugar, Hadadezer, foi derrotado por Davi, que assumiu o controle. Rezom então deixou de servir a Hadadezer e criou seu próprio grupo de saqueadores. Eles causavam problemas no território de Israel, cometiam ataques e davam prejuízos ao reino.

Durante o período, ele e seus homens conseguiram dominar a região de Damasco, antes sob ordem de Israel após a conquista de Davi, e assim ele se proclamou rei da Síria.

De acordo com o texto bíblico, o tormento que Rezom causou ao reinado de Salomão foi uma consequência aos pecados do filho de Davi. Como o homem se desviou do caminho de Deus ao aceitar os deuses de suas esposas estrangeiras e deixou que religiões pagãs entrassem no território dos israelitas, o Senhor permitiu que inimigos se levantassem contra ele e causassem o enfraquecimento de sua coroa.

Além de Rezom, Salomão também lidou com a ascensão de Jeroboão, filho de Nebate e Zerua, e o declínio do reinado em seus últimos dias de vida. Por conta disso, depois que Salomão morreu, o reino de Israel ficou dividido entre sul e norte. Duas das doze tribos, Judá e Benjamim, ficaram sob o domínio de Roboão, herdeiro de Salomão, já as outras dez foram dominadas por Jeroboão.

A Bíblia não cita Rezom após a morte de Salomão, então não se sabe como e quando ele faleceu. Também não revela se ele deixou herdeiros. É possível que ele tenha morrido por conta de algum conflito mais ou menos na mesma época que o rei de Israel se foi, já que depois Salomão passou a coroa para Roboão, pelo que foi relatado Zerom não voltou a atormentar Israel.

Rezom vai ficar com Naamá na novela Reis?

Rezom já teve olhos para Abisague (Barbara França), mas agora está envolvido com Naamá (Ingrid Conte), a mãe de Roboão, filho herdeiro de Salomão. Neste ponto da trama, Zerom e a mulher foram flagrados aos beijos por Roboão e Salomão só tem olhos para Abisague, Naamá até viu o marido se declarando para a loira, o que cortou seu coração.

Os resumos da novela Reis ainda não adiantam se os dois ficarão juntos de fato, mas é o que a história vem indicando nos últimos capítulos. Porém, por fazer parte do harém de Salomão, a mãe de Roboão deve ter dificuldades para conseguir se desvincular do rei de Israel se quiser mesmo ficar com o rei da Síria.

O relacionamento de Salomão com Naamá está desgastado há algum tempo e o casal já viveu muitos altos e baixos. N começo, eles se encontravab às escondidas e ela acabou engravidando. Depois, o rei quase não a assumiu e após se juntarem oficialmente, a união de Salomão com outras mulheres criou atritos entre eles, principalmente após o mulherengo cair de amores pela melhor amiga dela, Abisague.

Já que a Bíblia não revela como Rezom morreu, também é possível que Salomão acabe com a vida do inimigo depois de descobrir que ele lhe roubou Naamá. O desfecho do personagem e seu relacionamento com Naamá serão fruto da imaginação da autora Cristiana Cardoso, já que não são descritos nas escrituras.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel, NTLH: Nova Tradução na Linguagem de hoje, Bíblia Sagrada Nova Versão Transformadora (NVT) e Illustrated Bible Dictionary foram consultadas para a matéria.

