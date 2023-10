Novela Reis: como morreu Salomão, filho de Davi

Foco da atual temporada da novela Reis, Salomão (Guilherme Dellorto) é o novo rei de Israel. Ele ficou com a coroa após a saída do pai, Davi (Petrônio Gontijo), do poder e o público acompanhará toda a sua trajetória e também seus últimos dias nos capítulos do folhetim da Record. Como morreu Salomão? Herdeiro ficou muitos anos com a coroa.

Morte de Salomão da novela Reis

A Bíblia não revela como Salomão morreu exatamente, mas dá a entender que ele faleceu de velhice. Ele não foi vítima de nenhuma batalha ou doença e as escrituras descrevem que após 40 anos reinando em Israel ele "descansou com os seus antepassados" e foi enterrado ao lado do pai Davi.

O que a Bíblia conta sobre seus últimos anos de vida é que Salomão se afastou de Deus e que por isso sofreu consequências e viu seu reino em ruínas antes de morrer. Segundo as escrituras, Salomão se desviou do caminho por conta de seus muitos casamentos. Ele se casou com 700 mulheres e teve 300 concubinas. Como boa parte delas eram princesas de outras nações, ele acabou se aproximando de outros deuses e religiões, deixando que crenças diferentes entrassem nas terras dos hebreus.

Os casamentos com mulheres de distintos povos fazia parte das estratégias do rei de manter a paz e relações diplomáticas com outros reinos, mas acabou saindo do controle, quando ele começou a ser influenciado pelas esposas e passou a seguir outros deuses na velhice. O castigo de Deus para Salomão não foi a morte, mas conflitos em Israel, que acabaram separando o reino após sua partida.

Na novela Reis, a morte de Salomão será abordada. A autora Cristiane Cardoso já revelou aos fãs no Instagram que o folhetim vai mostrar toda a vida do filho de Davi, as crises na relação com Deus após aceitar os deuses das esposas e também sua morte na velhice. No entanto, isso não será mostrado em breve. Atualmente, a trama evangélica começou a exibir sua nona temporada e a morte de Salomão ocorrerá apenas na décima, que ainda não tem previsão de estreia.

Se a novela Reis recriar a morte de Salomão como ocorreu na Bíblia, apenas na velhice, o ator Guilherme Dellorto, de 36 anos, deverá ser substituído por um ator mais velho na décima e última fase do folhetim.

Quem ficou com o trono após a morte de Salomão?

Após a morte de Salomão, Roboão, seu filho com Naamá assumiu o seu lugar. No entanto, Roboão não se tornou rei de toda a Israel, que tinha suas 12 tribos unidas em um só governo desde o rei Saul. Por conta de crises que tomaram o reino no final da vida do filho de Davi, Israel se dividiu entre sul e norte.

Roboão ficou com reino do Sul, conhecido como Judá, que pertencia ao território das tribos de Judá e Benjamim. Já o reino do norte, que continuou sendo chamada de Israel, ficou sob o reinado de Jeroboão, da tribo de Efraim, filho de Nebate e Zerua.

Segundo a Bíblia, essa divisão de Israel foi consequência das ações do filho de Davi, que desagradaram Deus depois que ele se afastou e começou a seguir os ídolos das esposas. No primeiro livro de Reis, no Antigo Testamento, há uma passagem em que o Senhor disse para Salomão que tiraria as terras de seu povo das suas mãos como castigo, mas que deixaria uma pequena parte do reino para Roboão por conta de seu amor por Davi.

Quem acompanha a novela Reis já conhece o personagem de Roboão, que é interpretado por Henrique Camargo, de 18 anos. Como Roboão só assume o lugar do pai após 40 anos de reinado, ele deve ser substituído por um ator mais velho no futuro da novela. Este é o único filho de Salomão citado por nome na Bíblia.

