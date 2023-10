Novela Reis: quantos filhos teve o rei Salomão?

Um dos filhos mais famosos de Davi, Salomão, interpretado por Guilherme Dellorto na novela Reis, teve diversas esposas e concubinas na Bíblia. E de um desses relacionamentos nasceu o herdeiro de sua coroa, que já é apresentado no folhetim da Record. Mas afinal, quantos filhos teve o rei Salomão? Total é desconhecido.

Quem foi o herdeiro de Salomão

Salomão pode ter tido muitos herdeiros, já que mantinha um harém lotado com 700 esposas e 300 concubinas, mas a Bíblia não revela quantos filhos o rei de Israel teve no total. O único citado por nome nas escrituras é Roboão, que assumiu o lugar do pai depois do reinado de 40 anos do filho de Davi. Ele foi fruto de seu casamento com Naamá.

Embora as escrituras não detalhem os filhos de Salomão, é possível saber que sua descendência foi longa, pois Roboão teve muito filhos. Ele se casou com dezoito mulheres, sendo uma delas Maaca, a filha de seu tio Absalão, e teve sessenta concubinas. Assim, ele contou com 28 filhos e mais 60 filhas.

Roboão só ficou com a coroa após a morte de Salomão, mas ele não se tornou rei de toda a Israel como ocorreu com seu pai e seu avô. Isso porque no final da vida de Salomão, seu reinado estava prestes a ruir, consequência de ele ter se afastado de Deus e seguido os deuses de algumas de suas esposas estrangeiras, o que fez com o que o Senhor permitisse que inimigos se levantassem contra os israelitas.

Por conta dessa crise que tomou o reino, Roboão se tornou governante de apenas duas das dozes tribos de Israel, Judá e Benjamim. Enquanto as demais tribos foram parar nas mãos de Jeroboão, da tribo de Efraim, filho de Nebate e Zerua.

Esse único filho de Salomão citado na Bíblia já aparece na novela Reis, como papel do ator Henrique Camargo, de 18 anos. O rapaz seguirá na história do folhetim e deve ser substituído na última temporada, intitulada A Sabedoria, que mostrará até o final da vida de Salomão e Roboão mais velho.

Embora não existam outros filhos de Salomão para serem abordados na trama evangélica, pode ser que em algum momento o folhetim dê mais crianças para o rei de Israel. Especialmente por conta de seu romance com Abisague (Patrícia França), como o casal está apaixonado e se tornou um dos principais focos da história, é possível que a mulher engravide em algum momento.

Esposas de Salomão

Salomão teve diversas esposas, mas apenas Naamá foi citada por nome nas escrituras. Não se sabe muito sobre ela, apenas que foi mãe de Roboão, por isso grande parte de sua história foi criada para o folhetim da Record. Na trama, ela é sobrinha de Zeleque (Robson Santos), ficou grávida antes do casamento e quase não foi assumida pelo filho de Davi, entre os altos e baixos de seu relacionamento. Melhor amiga de Abisague desde criança, elas cortaram relações depois que a loira se apaixonou pelo rei.

Entre as esposas de Salomão também estava uma princesa egípcia. Porém, seu nome não é citado e também não há revelações se eles tiverem filhos. Para dar profundidade a esta história, a novela Reis criou uma nome para ela, Nebset (Priscila Ubba), e também uma trama própria. Nova esposa de Salomão, a filha do Faraó Siamun é vilã e já tentou prejudicar Abisague, a humilhando na frente de todos.

Já Abisague, é citada na Bíblia por nome, mas nas escrituras ela não chegou a ter nenhum romance com Salomão. Na história bíblica, ela foi chamada para cuidar de Davi em seus últimos dias de vida e se tornou uma das concubinas dele. Por isso, foi disputada por Adonias, que após a morte do pai, tentou usá-la para conseguir o trono.

Leia também - Benaia morre em Reis? Guerreiro terá embate