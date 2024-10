Que horas é a premiação Bola de Ouro 2024 e onde assistir (28/10)

A Bola de Ouro, um dos mais prestigiados prêmios do futebol mundial, vai premiar o jogador de melhor desempenho em 2024. A cerimônia da Bola de Ouro 2024 será realizada nesta segunda, dia 28 de outubro, em Paris, no famoso Théâtre du Châtelet. O evento está marcado para começar às 16h (no horário de Brasília).

Assistir a premiação Bola de Ouro 2024

A cerimônia será transmitida ao vivo na TNT, na TV fechada, e no serviço de streaming Max. Muitas redes sociais como Twitter, YouTube e Instagram também farão uma cobertura em tempo real, com análises, reações e os momentos mais emocionantes da noite.

Os torcedores brasileiros estão na expectativa para que Vinícius Júnior possa seguir os passos dos grandes ídolos do país que já venceram a Bola de Ouro. Caso vença, ele será o sexto brasileiro a conquistar o título e o primeiro desde Kaká em 2007, representando uma nova geração de talentos que mantém viva a tradição do futebol brasileiro.

A contagem regressiva está quase no fim, e logo o mundo conhecerá o vencedor da Bola de Ouro 2024, em um dia que promete ficar na história do futebol.

Indicados ao prêmio do futebol

A lista de indicados ao Bola de Ouro deste ano traz alguns dos maiores talentos do futebol, incluindo veteranos já consagrados e jovens que se destacaram ao longo da temporada. Entre os principais nomes que concorrem ao prêmio em 2024, estão:

Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

Hakan Çalhanoglu (Turquia, Inter de Milão)

Dani Carvajal (Espanha, Real Madrid)

Rúben Dias (Portugal, Manchester City)

Artem Dovbyk (Ucrânia, Dnipro / Girona / Roma)

Phil Foden (Inglaterra, Manchester City)

Alejandro Grimaldo (Espanha, Bayer Leverkusen)

Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

Mats Hummels (Alemanha, Borussia Dortmund)

Harry Kane (Inglaterra, Bayern de Munique)

Toni Kroos (Alemanha, Real Madrid)

Ademola Lookman (Nigéria, Atalanta)

Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milão)

Kylian Mbappé (França, Paris Saint-Germain / Real Madrid)

Martin Odegaard (Noruega, Arsenal)

Dani Olmo (Espanha, Leipzig / Barcelona)

Cole Palmer (Inglaterra, Manchester City / Chelsea)

Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

Rodri (Espanha, Manchester City)

Antonio Rüdiger (Alemanha, Real Madrid)

Bukayo Saka (Inglaterra, Arsenal)

William Saliba (França, Arsenal)

Federico Valverde (Uruguai, Real Madrid)

Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)

Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)

Nico Williams (Espanha, Athletic Club)

Florian Wirtz (Alemanha, Bayer Leverkusen)

Granit Xhaka (Suíça, Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (Espanha, Barcelona)

No cenário brasileiro, o nome de Vinícius Júnior representa uma grande esperança. O jovem talento do Real Madrid se destacou com dribles, assistências e gols decisivos na última temporada. Ele é visto como um dos principais concorrentes, com potencial para marcar o retorno de um brasileiro ao topo da premiação.

Cristiano Ronaldo e Messi não foram indicados.

Brasileiros que Já Ganharam a Bola de Ouro

O Brasil tem uma história forte na Bola de Ouro, com seis grandes jogadores que já venceram o troféu. Cada um deles marcou sua época e o mundo do futebol, deixando um legado inesquecível. Confira os brasileiros que já foram coroados como os melhores do mundo:

Rivaldo (1999) – Atuando pelo Barcelona, Rivaldo conquistou o prêmio com sua habilidade ímpar e precisão nas finalizações, tornando-se um dos ícones do futebol mundial.

Ronaldo Fenômeno (1997 e 2002) – Ronaldo recebeu a Bola de Ouro duas vezes, em 1997, após impressionar pelo Barcelona, e em 2002, quando brilhou na Copa do Mundo, retornando de uma grave lesão e conquistando o mundo novamente.

Ronaldinho Gaúcho (2005) – Com um estilo único e inconfundível, Ronaldinho venceu a Bola de Ouro em 2005, após uma temporada incrível pelo Barcelona, encantando fãs com seu talento e carisma.

Kaká (2007) – O último brasileiro a vencer a Bola de Ouro, Kaká, brilhou no Milan, conquistando a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, além de ser uma referência em sua posição.