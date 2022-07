Folhetim foi exibido originalmente de 1989 a 1990, depois reprisado no Vale a Pena Ver de Novo e em 2017 no canal Viva.

Sucesso do final do anos 80 e começo da década de 90, Tieta é lembrada até hoje como uma das produções mais queridas da TV Globo. O folhetim foi exibido na extinta faixa das 20h e contou com 196 capítulos. Na novela Tieta o que tinha na caixa da personagem Perpétua era um dos maiores mistérios da trama de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzohn e Ricardo Linhares. A personagem de Joana Fomm vivia grudada na tal caixa, que só tem seu conteúdo revelado no final da trama.

Na novela Tieta o que tinha na caixa da personagem Perpétua era o órgão sexual do falecido marido dela, um militar com quem ela teve dois filhos, Ricardo (Cássio Gabus Mendes) e Peto (Danton Mello). A personagem de Joana Fomm vivia em luto, frustrada, e sempre tentava tirar vantagem dos parentes.

A personagem escondia sua caixa branca e sempre conferia o conteúdo, sem que as outras pessoas da cidade – ou até mesmo o público – descobrisse o que havia dentro. No entanto, tudo é revelado na trama. Tieta é quem descobre o que há dentro. Tudo acontece depois que a personagem de Betty Faria deseja se vingar da irmã, por Perpétua ser a culpada de uma intriga entre Tieta e Carmosina (Arlete Salles). A protagonista então rouba a caixa da irmã e vê o conteúdo. Depois disso, não demora muito para que o segredo seja revelado para todos.

No último capítulo da trama, Tieta revela para Carmosina e Milu (Miriam Pires) que Perpétua sumiu. As mulheres conversam sobre o conteúdo da caixa branca e Tieta resolve revelar o segredo da irmã para todos da cidade. Ela deixa a caixa aberta em cima de uma cama e em fila, cada um olha com choque para o conteúdo. Tieta diz para Milu na cena que irá enterrar o órgão ao lado do corpo do falecido cunhado. “Para ver se finalmente o coitado descansa em paz”, brinca.

O órgão do falecido marido de Perpétua não é mostrado de fato na cena e também não é citado de forma explícita no roteiro da novela. A insinuação do conteúdo acontece por conta das reações das pessoas. Porém, no site Memória Globo, é confirmado pela emissora que apesar de o público em casa não ver o conteúdo da caixa com seus próprios olhos, o que estava guardado lá era o órgão do militar morto.

Como assistir Tieta hoje?

Para quem deseja revisitar a novela estrelada por Betty Faria, uma livre adaptação de Tieta do Agreste, de Jorge Amado, é só acessar o catálogo da Globoplay. O folhetim está disponível de forma completa na plataforma streaming desde 2020.

Você conseguirá assistir ao conteúdo ao assinar qualquer pacote da Globoplay, seja ele o mais barato ou o mais caro. Os valores variam de R$ 19,90 a R$ 89,90 e dão benefícios diferentes, você precisar qual a melhor opção para você na hora de fechar um plano. Para assistir, você pode usar um computador, celular, tablet ou Smart TV.

Por onde anda a atriz Joana Fomm?

Joana Fomm está com 82 anos de idade e longe das telinhas desde 2019. No entanto, a famosa não se aposentou de fato, ela ficou sem trabalhos durante a pandemia, mas deseja retomar projetos. Em entrevista ao extra, em junho de 2020, a atriz revelou que estava morando com o filho durante o período de quarentena e disse que sentia falta de trabalhar. A atriz comentou que não estava com nenhum projeto a vista, mas que torcia poder voltar a atuar em breve. Desde então, a famosa ainda não apareceu em nenhum novo trabalho na televisão ou cinema.

Em 2019, suas últimas séries foram ao ar. Ela atuou em República do Peru na TV Brasil e em Sob Pressão, como uma freira em alguns capítulos da terceira temporada da atração. Entre 2015 e 2018, ela atuou na série Magnífica 70, da HBO Latin America.

A última novela de Joana Fomm foi ao ar em 2017, na Record TV. Ela interpretou a personagem Teresa Santero em Apocalipse. Já na TV Globo, sua última novela foi Malhação – Pro Dia Nascer Feliz, que atuou como Dona Cléo de 2016 a 2017.

