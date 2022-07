Novela Guerra dos Sexos atores hoje: como está o elenco?

Folhetim foi incluído no Globoplay

A primeira versão de Guerra dos Sexos, exibida em 1983, entrou para o catálogo do Globoplay. O folhetim foi estrelado por Fernanda Montenegro e Paulo Autran e se tornou um sucesso na década de 80, ganhando até um remake em 2012. Veja como estão novela Guerra dos Sexos atores hoje.

Fernanda Montenegro, a Charlô – Novela Guerra dos Sexos atores hoje

Fernanda Montenegro interpretou a protagonista Charlô em Guerra dos Sexos. Hoje, ela é um dos maiores nomes da teledramaturgia nacional. Com mais de 50 anos de carreira, participou de dezenas de produções no teatro, cinema e televisão. Em 2021, foi eleita para ocupar a cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras – ela é a 9ª mulher na história e a primeira atriz eleita imortal.

Sua última aparição na TV foi em 2019, quando participou da novela A Dona do Pedaço, no horário nobre da Globo. No mesmo ano, lançou sua autobiografia Prólogo, ato, epílogo.

Maitê Proença, a Juliana

A atriz interpretou Juliana em Guerra dos Sexos. Hoje, Maitê Proença tem 64 anos de idade e segue carreira artística. Dos folhetins, está afastada há seis anos – seu último trabalho foi em Liberdade Liberdade, em 2016. Depois, ela esteve na série Me Chama de Bruna, em 2017.

Seu contrato com a Globo foi encerrado em 2016, depois de anos de trabalho na emissora. Ela virou notícia nas últimas semanas por falar sobre o namoro com a cantora Adriana Calcanhotto.

Ângela Figueiredo, a Analu – Novela Guerra dos Sexos atores hoje

Ângela Figueiredo hoje tem 61 anos de idade. A atriz que viveu Analu em Guerra dos Sexos esteve recentemente em Um Lugar ao Sol, novela das nove da Globo, na qual interpretou Mercedes.

Guerra dos Sexos foi a primeira novela que a atriz participou na Globo. Desde então, ela esteve em títulos como Roque Santeiro (1985), Salva de Pedra (1986), Era Uma Vez (1998), Malhação (2001), Sete Pecados (2007) e Saramandaia (2013), para citar alguns. Ela também participou dos seriados Sob Pressão (2018) e Hebe (2019).

Maria Zilda, a Vânia

Maria Zilda, a Vânia de Guerra dos Sexos, hoje tem 68 anos de idade. Sua última aparição na TV foi em 2019, quando fez uma pequena participação no seriado Pico da Neblina, na HBO Brasil. Na Globo, esteve por último no folhetim Êta Mundo Bom!, em 2016.

A atriz também trilhou uma longa carreira na emissora antes de deixar a Globo. Ti Ti Ti (2010), Caras & Bocas (2009), Sete Pecados (2007), Por Amor (1997) e mais.

Paulo César Grande, o Ronaldo – Novela Guerra dos Sexos atores hoje

Paulo César Grande atualmente tem 64 anos de idade. Sua última novela foi em 2019, quando interpretou Topíssima na Record.

Ele atua nos folhetins da emissora desde 2011. Já participou de Vidas em Jogo (2011), A Terra Prometida (2016), Belaventura (2017) e mais.

O ator começou a carreira em 1982. Além de Guerra dos Sexos, também esteve em outros títulos da Globo como Cambalacho (1986), Que Rei Sou Eu? (1989), Tieta (1989), Quatro por Quatro (1994), Malhação (2003), para citar alguns.

Glória Menezes, a Roberta – Novela Guerra dos Sexos atores hoje

Um dos maiores nomes da teledramaturgia, Glória Menezes hoje está com 87 anos. Ela foi casada por 59 anos com Tarcísio Meira e os dois eram um dos casais mais famosos da televisão – o ator morreu em agosto de 2021, aos 85 anos.

Glória está longe das novelas desde 2015. Sua última participação foi em 2015, quando esteve em Totalmente Demais interpretando Stelinha. Quem quiser matar a saudade da atriz pode assisti-la na reprise de A Favorita (2008), no Vale a Pena Ver de Novo.

Diogo Vilela, o Kico

Diego Vilela, 64 anos, interpretou Kico em Guerra dos Sexos. O ator é bastante conhecido por ter estrelado dezenas de produções da teledramaturgia, mas anda sumido nos últimos anos. Sua última aparição na televisão foi em 2020, quando fazia parte do elenco do Zorra, cancelado pela emissora naquele mesmo ano. Antes disso, esteve no seriado Pé na Cova, entre 2014 e 2016.

No cinema, foram mais de dez participações em filmes. Ele também trabalha com dublagem e emprestou sua voz para o personagem Manny nos seis filmes da franquia A Era do Gelo.

Ary Fontoura, o Dino – Novela Guerra dos Sexos atores hoje

Ary Fontoura interpretou Dino em Guerra dos Sexos. O ator, atualmente com 89 anos, é um dos mais famosos artistas brasileiros e tem uma notável carreira na televisão.

Sua última novela foi em 2019, em A Dona do Pedaço. Recentemente, fez uma participação especial em Salve-se Quem Puder, como ele mesmo. Extremamente ativo nas redes sociais, se tornou influenciador durante a pandemia de covid-19 por mostrar sua rotina na quarentena. As postagens descontraídas conquistaram o público e hoje ele soma mais de 4 milhões de seguidores.

Quem já morreu?

Dez atores do elenco principal de Guerra dos Sexos já morreram, incluindo Paulo Autran, que interpretou o protagonista Dominguinhos. Tarcísio Meira, o Felipe, também faleceu.

Também já nos deixaram: Marilu Bueno (Olívia), Wilson Grey (Ismael), Yara Amaral (Nieta), Hélio Souto (Nenê), Leina Krespi (Semíramis), Ada Chaseliov (Manoela), Manfredo Colassanti (Antero) e Henriqueta Brieba (Berenice).

