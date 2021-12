Denise Fraga novela: último papel da atriz foi em novela do SBT

Denise Fraga começou a carreira na década de 1980 e desde então soma filmes, séries, novelas e peças teatrais no currículo. Porém, com foco em outras áreas da atuação, a atriz não aparece em um personagem fixo em uma novela desde 1995. Passados 25 anos desde que seu último trabalho em um folhetim foi finalizado, Denise Fraga está de volta em uma novela da TV Globo, Um Lugar ao Sol.

Última personagem de Denise Fraga em novela

A última novela em que a atriz Denise Fraga esteve como personagem fixa foi em “Sangue do Meu Sangue”, do SBT. A produção de 1995 era uma nova versão da história de Vicente Sesso, que foi lançada originalmente na TV Excelsior em 1969. Este remake da novela ficou no ar de 1995 até 1996 e teve o texto da versão original adaptado por Paulo Figueiredo e Rita Buzzar, junto ao autor original, Sesso.

Na novela, Denise Fraga interpretava uma florista cega chamada Natália. Um incêndio acabava deixando a mulher sem lugar para morar ao longo da trama. A produção era protagonizada por Lucília Santos e Osmar Prado, ela era uma mulher sofrida e solitária e ele o marido violento e ambicioso que deixava a vida dela muito infeliz.

Apesar de não ter mais papéis fixos em novelas depois desta, a atriz fez alguns participações pequenas em folhetins, como Uga Uga (2000) e A Lei do Amor (2016). A famosa havia recebido convites para outras novelas ao longo dos anos, mas sua agenda no teatro e cinema há impediam.

Júlia em Um Lugar ao Sol

O retorno de Denise Fraga a TV aberta é em “Um Lugar ao Sol”, 25 anos após o afastamento das novelas. A atriz vive Júlia, mãe de Felipe, personagem de Gabriel Leone, e filha da psicanalista Ana Virgínia, interpretada pela veterana Regina Braga.

Júlia é uma cantora que não conseguiu ser bem sucedida na profissão, está na meia idade e tem problemas com bebidas alcóolicas. Depois te ter afastado da família, a mulher retorna e pede uma segunda chance ao filho e a mãe ao dizer que está sóbria e lidando com o vício.

A trama de Denise Fraga na novela mostrará a tentativa de se reconciliar com a família ao mesmo tempo que o filho se envolve com uma mulher mais velha e casada.

Denise Fraga em o ‘Auto da Compadecida’

Alguns anos depois que esteve em sua última novela, Denise Fraga trabalhou em um dos filmes mais famosos do cinema nacional, O Auto da Compadecida, de 2000.

Na adaptação da obra de Ariano Suassuna, a atriz viveu Dora. A mulher era casada com o padeiro da cidade, um dos homens com mais dinheiro na região, e sempre arranjava um jeito de trair o personagem de Diogo Vilela.

Madame, ela tinha uma cachorrinha que só vivia do bom e do melhor, mas que morre ao ficar sob os cuidados de João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello), o que gera uma grande confusão.

O filme está disponível no catálogo do Telecine e da Globoplay, assista o trailer e relembre:

Leia também

Túlio de Um Lugar ao Sol: Daniel Dantas explica fala ‘estranha’