Veja como está o ator Silvio Guindane hoje, o Basílio de O Clone

Vinte anos se passaram desde que O Clone foi ao ar pela primeira vez e a reprise do folhetim na faixa vespertina da TV Globo despertou novamente a curiosidade sobre alguns nomes do famoso elenco da produção. Entre eles está Silvio Guindane, que ainda hoje é reconhecido na rua por causa do personagem que viveu nos anos 2000. Veja como está o ator que interpretou Basílio em O Clone hoje!

Por onde anda o ator que foi Basílio em O Clone hoje em dia?

Silvio Guindane está atualmente com 38 anos e continua trabalhando como ator na televisão, cinema e teatro. Em breve, ele também estará estreando na função de diretor no filme “Casamento à Distância”, uma produção original da Netflix.

Na vida amorosa, o eterno Barísio de O Clone hoje namora a atriz Natália Lage. O casal está junto desde 2019, mas se conhecem há mais tempo que isso. Apesar de ambos serem pessoas públicas, o romance é bastante discreto e Lage compartilha algumas fotos com o amado nas redes sociais em raras ocasiões. Já Silvio nem uma conta no Instagram tem.

Os trabalhos mais recentes do ator foram ao ar na TV Globo, Multishow, Globoplay e Netflix entre 2019 e 2021. Ele viveu Marco André da Silva na série Segunda Chamada, interpretou Lacraia Jackson de 2013 a 2020 em Vai que Cola e foi o personagem Nelson na série policial Bom Dia, Verônica. Em 2021 ele esteve no filme O auto da Boa Mentira, em que viveu Wagner. Antes disso ele também esteve nas séries 3%, 1 Contra Todos, A Divisão e na novela da Globo Orgulho e Paixão.

Depois de viver Basílio em O Clone, Silvio esteve em vários filmes, séries, curtas e participou de alguns capítulos de outra novela famosa da TV Globo, América. Também protagonizado por Murilo Benício, a produção foi ao ar em 2005. Silvio também atuou em novelas da TV Record, como Vidas Opostas (2006), Vidas em Jogo (2011) e Balacobaco (2012).

Antes e depois:

Personagem Basílio de O Clone

O garoto era um personagem divertido e alto astral que agitava o bar da Dona Jura com as fofocas do bairro. Ele era um dos funcionários do estabelecimento e apesar de ser muito querido pela patroa, vivia levando bronca de Jura (Solange Couto), que usava o famoso bordão “não é brinquedo, não”.

Em entrevista ao Extra, em julho de 2020, o ator contou que a própria atriz inventou o bordão e que ele foi a primeira pessoa com quem ela falou sobre o assunto. O eterno Basílio de O Clone disse que a ideia surgiu durante o processo de ensaios e preparação dos personagens.

O ator também comentou que até hoje é reconhecido como Basílio nas ruas. “Sou um cara que já tem barba branca, mas ando nas ruas e as pessoas ainda gritam: ‘Basílio’. É uma loucura, quando eu falo que foi um privilégio participar de um sucesso desses, que fica marcado, é por isso, até hoje as pessoas comentam sobre a novela quando eu vou na padaria”, contou. Na época em que viveu o jovem, Silvio tinha 18 anos de idade.

