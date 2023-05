Sessão de Sábado hoje exibe o filme Náufrago; veja horário (13/5)

O filme da Sessão de Sábado hoje, 13 de maio, será o longa Náufrago, de 2000. A exibição da TV Globo será após o Jornal Hoje, a partir das 14h10 (horário de Brasília). Clássico dos cinemas, o filme estrelado por Tom Hanks.

Náufrago é o filme da Sessão de Sábado hoje

O filme da Sessão de Sábado hoje (13) é Náufrago e está marcado para começar às 14h10, no horário de Brasília), de acordo com a programação oficial da Rede Globo, disponível para consulta online.

O obsessivamente pontual executivo da FedEx, Chuck Noland (Tom Hanks), está a caminho de uma missão na Malásia quando seu avião cai sobre o Oceano Pacífico durante uma tempestade. O único sobrevivente do vôo, Chuck chega à praia em uma ilha deserta. Quando seus esforços para navegar e contatar ajuda falham, Chuck aprende como sobreviver na ilha, onde permanece por anos, acompanhado apenas por seu amigo de vôlei feito à mão, Wilson. Chuck voltará à civilização e se reunirá com seus entes queridos?

Assista o trailer do filme da Sessão de Sábado hoje

Programação de filmes da Globo

Supercine - Alma Da Festa | 00:25 de domingo, 14 de maio

Em choque após ser inesperadamente abandonada pelo marido, Deanna decide mudar completamente de vida largando a dedicação exclusiva aos afazeres domésticos para entrar na universidade. Matriculada na mesma turma da filha, que odeia a ideia, ela muda o nome para Dee Rock, diverte-se como nunca e conhece o estranho mundo das fraternidades.

Corujão I - Canastra Suja | 02h55 de domingo, 14 de maio

Batista e Maria formam um casal que, aparentemente, é muito feliz em seu casamento. No entanto, a verdade é que as aparências enganam e muito; no fundo, Batista, um alcoólatra inveterado, e Maria, que tem um caso com o namorado de sua filha mais velha, Emília, representam uma família que está à beira da ruína.

Corujão II - Dirty Dancing - Ritmo Quente | 04h20 de domingo, 14 de maio

Na esperança de curtir sua juventude, Frances fica decepcionada ao descobrir que vai passar o verão de 1963 com os pais em um resort na sonolenta região de Catskills. A sua sorte muda quando ela conhece o instrutor de dança do resort, Johnny, um rapaz com um passado bem diferente de Frances. Quando ele a coloca como sua nova parceira de dança, os dois acabam se apaixonando.

Temperatura Máxima - Extraordinário | 12:30 de domingo, 14 de maio

Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial, o que fez com que passasse por 27 cirurgias plásticas. Aos 10 anos, ele, pela primeira vez, frequentará uma escola regular, como qualquer outra criança. Lá, precisa lidar com a sensação constante de ser sempre observado e avaliado por todos à sua volta.

Domingo Maior - Kingsman: O Círculo Dourado | 00h10 de segunda, 15 de maio

Após um ataque devastador, o quartel da Kingsman é destruído. Precisando de apoio, Eggsy e Merlin viajam para os Estados Unidos à procura da Statesman, uma organização secreta aliada. Juntos, eles irão combater as ameaças de Poppy, responsável pelo ataque e líder do círculo dourado.

