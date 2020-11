Netflix indica 9 desenhos que talvez ainda não tenha visto com as crianças

Em tempos de homeschooling por conta da pandemia e com as férias à vista, nada como um desenho animado para entreter a garotada dentro de casa. A Netflix divulgou nas redes sociais uma lista com nove opções que “você (talvez) ainda não tenha visto com as crianças”. E ainda brincou que são uma alternativa para um de seus sucessos: “se você não aguenta mais a Masha (de Masha e o Urso)”.

Quais são os desenhos indicados pela Netflix?

Entre as recomendações está “Mônica Toy“, em que os famosos personagens da Turma da Mônica aparecem na versão toy art. Tem também “Ursos sem Curso“, com histórias dos irmãos Pardo, Panda e Polar. Em “Zé Coleta“, Hank é um garoto de seis anos que tem um caminhão de lixo como melhor amigo. Confira:

O Pequeno Poderoso Bheem

“A curiosidade e a força sem limites de uma criança inocente levam bagunça e aventura a uma pequena cidade da Índia. ”

Número de temporadas: 3.

Mônica Toy

Mônica e seus amigos vivem algumas situações maluquinhas ao encarar os altos e baixos da infância.

Número de temporadas: 1.

Indicação da Netflix – Zé Coleta

“Hank é um garoto de seis anos e seu melhor amigo é um caminhão de lixo. Na companhia de animais especiais, eles exploram o mundo ao redor e vivem aventuras fantásticas.”

Número de temporadas: 1.

Hilda

“Ao sair da floresta onde vive e ir para a cidade, a destemida Hilda vive aventuras incríveis com os novos amigos e criaturas mágicas que encontra pelo caminho.”

Número de temporadas: 1.

Simon

“Cheio de imaginação, o coelho Simon se diverte e aprende sobre a importância da responsabilidade e da comunicação.”

Número de temporadas: 1.

Trolls: O Ritmo Continua

“Nos novos tempos de paz na Vila Troll, a Rainha Poppy dá festas, organiza competições e cria datas especiais. No meio disso tudo, Tronco tenta ser menos rabugento.”

Número de temporadas: 8.

Ursos sem Curso está na Netflix

“Pardo, Panda e Polar são três irmãos ursos que lutam contra seus instintos animais para se adaptarem ao mundo moderno e civilizado.”

Número de temporadas: 1.

Super Monstros em Ação

“Os filhos dos monstros mais famosos do mundo aprendem a controlar seus poderes especiais antes de começar o jardim de infância.”

Número de temporadas: 3.

O Pequeno Reino de Ben e Holly

“Em um reino mágico, o pequeno Ben e a princesa fada Holly se divertem aprendendo a dividir, trabalhar em equipe e resolver problemas.”

Número de temporadas: ‘1.