Neymar Jr Entre Amigos hoje: horário e onde assistir o especial (21/12)

Neymar, camisa 10 do PSG e Seleção Brasileira, reúne nesta terça-feira, 21/12, a partir das 23h15 (horário de Brasília), grandes nomes do esporte brasileiro e internacional para um amigo secreto em prol do Instituto Projeto Neymar Jr. Este é o quarto ano do evento. Dessa maneira, saiba onde assistir o especial ”Neymar Jr Entre Amigos” hoje ao vivo tanto na televisão como também no online.

Onde assistir o especial ”Neymar Jr. Entre Amigos” hoje?

O canal SBT, na TV aberta para todo o Brasil, e o SBT Sports, no Youtube, vão transmitir o especial de Neymar nesta terça-feira ao vivo e de graça. Além disso, o Facebook da emissora e o site oficial também vão retransmitir o evento para acompanhar nas redes sociais.

SBT – SKY: 9 e 409 / CLARO: 23 E 523 / OI: 11 / VIVO: 14, 222 514 / ALGAR TV: 701 / BLU TV: 250

SBT SPORTS – No Youtube (SBTSports) e também no Facebook (SBTSportsOficial)

Quem vai participar de ”Neymar Jr. Entre Amigos”?

Pelo quarto ano seguido, Neymar vai reunir grandes nomes do esporte brasileiro e internacional para um amigo secreto pra lá de especial. Em prol do Instituto Projeto Neymar Jr., o especial “Neymar Jr. Entre Amigos” promete arrancar muitas risadas do público.

O Instituto, localizado em Praia Grande, litoral de São Paulo, ajuda mais de 10 mil pessoas com programas sociais, jogos de futebol e aulas para crianças e adolescentes.

O sistema é fácil: cada estrela tira um nome para ser o seu amigo secreto. Assim feito, compra um presente especial para entregar ao seu colega, com a revelação acontecendo nesta terça ao vivo.

Entre os convidados estão Lionel Messi, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, o goleiro Weverton e a skatista Letícia Bufoni. A novidade é Rebeca Andrade, medalha de ouro na Ginástica Artística em Tóquio. Confira a lista completa dos astros a seguir:

Ronaldo Fenômeno (Ex-jogador de futebol)

Ítalo Ferreira (Surfista)

Formiga (Jogadora de futebol do São Paulo)

Thiago Braz (Atleta do Salto com vara)

Letícia Bufoni (Skatista)

Rebeca Andrade (Ginasta brasileira medalhista olímpica)

Lais Souza (ex-ginasta brasileira)

Weverton (Goleiro do Palmeiras)

Gabriel Medina (Surfista)

Gabigol (Jogador de futebol do Flamengo)

Lionel Messi (Jogador de futebol do PSG)

Sergio Ramos (Jogador de futebol do PSG)

Mbappé (Jogador de futebol PSG)

Di Maria (Jogador de futebol PSG)

Marco Verratti (Jogador de futebol PSG)

Ander Herrera (Jogador de futebol PSG)

Leandro Paredes (Jogador de futebol PSG)

Marquinhos (Jogador de futebol PSG)

Rafinha (Jogador de futebol PSG)

VÍDEO: confira o teaser do amigo secreto de Neymar, que vai ao ar nesta terça-feira.

