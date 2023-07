No ar no Viva, em que ano passou a novela Escrito nas Estrelas

No ar no Viva, em que ano passou a novela Escrito nas Estrelas

Em exibição de segunda a sábado no canal Viva, na faixa das 15h30, o público que acompanhou a história de Escrito nas Estrelas há mais de uma década atrás na faixa das 18h pode agora rever essa trama de Elizabeth Jhin pela primeira vez. Além de nunca ter aparecido nas telinhas antes, a produção de 2010 também estava fora do catálogo da Globoplay até hoje.

Novela Escrito nas Estrelas é de que ano?

Os 143 capítulos de Escrito nas Estrelas foram exibidos pela primeira vez entre 12 de abril a 24 de setembro de 2010, ou seja, há 13 anos. O folhetim sucedeu na faixa de horário a novela Cama de Gato, de Duca Rachid e Thelma Guedes, que ficou no ar de outubro de 2009 até abril de 2010.

Com autoria de Jhin, a história de Escrito nas Estrelas teve colaboração também dos escritores Eliane Garcia, Lilian Garcia, Denise Bandeira e Duda Elia e era ambientada no Rio de Janeiro. Com uma trama que envolve espiritualidade, a produção mostra o triângulo amoroso de Ricardo (Humberto Martins), Daniel (Jayme Matarazzo) e Viviane (Nathalia Dill), que estão ligados por acontecimentos de vidas passadas.

Tudo começa quando Ricardo, pai de Daniel e um médico renomado no meio da inseminação artificial, nega ao filho, um estudante de medicina idealista, atender pacientes do rapaz que ficaram sem lugar para se recuperarem depois que um desastre atinge o posto médico que o jovem trabalhava em uma comunidade.

A desavença de pai e filho faz com que Daniel resolva levar os doentes para uma casa em Petrópolis, que herdou da mãe. No entanto, ele sofre um acidente no caminho e morre. Ricardo fica desolado e toma uma decisão: inseminar uma mulher com o esperma de Daniel para gerar seu neto, o que servirá para conter sua dor. Ele então acaba na vida de Viviane, moça que Daniel conheceu ainda em vida e fascinou o rapaz.

Por ter um pai envolvido em crimes, Viviane acaba foragida da polícia e por isso é chantageada por Gilmar (Alexandre Nero), assistente de Ricardo, que pretende dar um golpe no chefe com a inseminação. Durante a trama de Escrito nas Estrelas, ela aceita a tarefa de gerar a criança, mas acaba se aproximando de verdade de Ricardo, com quem se envolve romanticamente. No entanto, eles são observados por Daniel, que mesmo em outro plano, também quer ficar com a jovem.

No final da novela Escrito nas Estrelas, é revelado que Daniel não é filho legítimo de Ricardo, mas de Vicente (Antonio Calloni). Além disso, um dos grandes momentos da trama é o encontro de Viviane e Daniel, quando a moça está entre a vida e a morte. Vítima de um tiro durante uma armadilha de Gilmar, a personagem de Natalia Dill é disputada por Daniel, que quer que ela fique com ele na outra vida, e Ricardo, que deseja que sua alma fique na Terra.

Viviane implora que Daniel a deixe ir embora, porque ela quer permanecer com o amado e cuidar do filho recém-nascido. Daniel então cede e a moça ganha seu final feliz com o médico, enquanto Daniel segue em frente com seu anjo da guarda, Seth (Alexandre Rodrigues).

Veja também - Estreias do Viva em agosto 2023 tem sucesso de Manoel Carlos

Qual foi a última novela de Elizabeth Jhin

Hoje aos 74 anos de idade, Elizabeth Jhin não escreve novas novelas desde 2019, época que finalizou sua última obra, Espelho da Vida, que estreou em setembro de 2018 na faixa das 6 e ficou mais de seis meses no ar, ganhando 160 capítulos. Estrelada por Vitória Strada, a trama também tinha tons de espiritualidade e se dividia entre dois tempos, passado, nos anos 30, e presente, nos tempos atuais.

Antes desta produção, ela lançou outra queridinha dos fãs da autora, Além do Tempo (2015 - 2016), que começava no século 19, mostrando o romance proibido de Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso), ligados há muitas vidas, e depois dava um salto de 150 anos na trama, quando eles se encontravam novamente.

Pouco antes, ela também lançou Amor Eterno Amor (2012), e então Escrito nas Estrelas (2010). Além destes trabalhos, ela ficou conhecida também por Eterna Magia (2007) e Começar de Novo (2004), em que trabalhou junto de Antonio Calmon, além de colaborar com Walter Negrão em Era uma Vez (1998) e Anjo de Mim (1996 - 1997) e Manoel Carlos em História de Amor (1995 - 1996).

Leia também - Relembre: qual foi a última novela de Ivani Ribeiro, autora de Mulheres de Areia