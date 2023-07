Novela História de Amor substituirá A Sucessora no Viva

A substituta de A Sucessora foi anunciada pelo Viva nesta sexta-feira, 14. A partir de agosto, o público passa a acompanhar "História de Amor" (1995) na faixa de horário criada para homenagear os 90 anos de idade de Manoel Carlos. A trama foi exibida originalmente no horário das 18h.

Qual novela vai substituir A Sucessora?

História de Amor é a novela que vai substituir A Sucessora no canal Viva. O folhetim estreia em 21 de agosto, segunda-feira, às 12h15, horário de Brasília.

A trama foi exibida pela primeira vez na Globo entre julho de 1995 e março de 1996, com 209 capítulos no total, e obteve 34.20 pontos de média de audiência, número maior que sua antecessora , o remake de "Irmãos Coragem" (32.48).

O folhetim se desenvolve em torno de um quadrilátero amoroso. O endocrinologista Carlos Alberto Moretti (José Mayer) casa-se com Paula (Carolina Ferraz), uma jovem ciumenta. A união acontece após o rapaz romper um relacionamento de dez anos com Sheila (Lilia Cabral), sócia dele na clínica.

No entanto, um encontro inesperado que acontece no caminho da igreja muda a vida da protagonista. Carlos se depara com um casal, Joyce (Carla Marins) e Caio (Ângelo Paes Leme), que está em meio a uma briga. O rapaz empurra a moça de dentro do jipe, e o personagem de José Mayer decide levar a jovem para sua clínica, atrasando o casamento. Lá, ela lhe revela estar grávida.

Quando Carlos finalmente chega na igreja para a cerimônia, Paula está histérica com o sumiço do noivo. Os dois se casam depois do tumulto.

Tempos depois, Carlos conhece Helena (Regina Duarte), mãe de Joyce, por quem se encanta. O médico se separa de Paula e investe em um relacionamento com sua nova paixão ao mesmo tempo que segue sendo assediado por Sheila, que tenta se reaproximar do ex-namorado.

Paula e Sheila começam uma competição maluca para tomar o lugar de Helena, que resulta em atropelamentos, aborto acidental e tentativas de assassinato.

Quando termina a novela?

A Sucessora exibe o último capítulo em 18 de agosto, sexta-feira, na mesma faixa de horário. A trama protagonizada por Susana Vieira começou a ser exibida em março, ficando no ar por apenas quatro meses.

O canal abriu uma nova faixa para reprises de novela em comemoração ao aniversário de Manoel Carlos, um dos atores mais conhecidos da Globo, como uma forma de homenagem. O famoso completou 90 anos de idade em 14 de março. O Viva ainda não divulgou se a faixa dedicada ao autor será fixa no canal ou se sairá do ar em breve. Por enquanto, o público acompanha a reprise de mais uma novela do paulista.

Além de História de Amor, o Viva tem mais duas estreias em julho. No primeiro dia deste mês, o canal substituiu a reprise do "Xou da Xuxa" pela série "Dercy de Verdade", que passa pela trajetória pessoal e profissional de um dos maiores ícones da TV, Dercy Gonçalves (1905-2008). A humorista é interpretada por Heloísa Perissé em sua fase jovem. Na segunda parte da trama, o papel fica com a atriz Fafy Siqueira. A obra foi escrita por Maria Adelaide Amaral e dirigida por Jorge Fernando.

A partir de 17 de julho, "Escrito nas Estrelas" (2010) estreia no Viva no lugar de "Força de Um Desejo" (1999). A novela é de autoria de Elizabeth Jin e será reprisada pela primeira vez desde sua exibição original. Com 143 capítulos, a trama tem temática espiritual e científica ao abordar vida após a morte e inseminação artificial. Ricardo Aguillar (Humberto Martins) e Viviane (Nathalia Dill) são os protagonistas.

