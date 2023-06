Qual foi a última novela de Ivani Ribeiro?

A última novela de Ivani Ribeiro foi ao ar um ano antes da morte de autora. Seu último trabalho foi o remake de sucesso “A Viagem” (1994), que levando os índices de audiência do horário das 19h. A novelista também deixou pronta a sinopse da trama “Quem é Você?”, produzida e exibida pela emissora em 1996, que enfrentou uma série de problemas nos bastidores.

Última novela de Ivani Ribeiro foi profética

A última novela de Ivani Ribeiro em vida foi A Viagem (1994). A trama foi originalmente exibida na TV Tupi em 1975, também escrita pela autora. Devido ao sucesso, ganhou um remake 20 anos depois.

A Viagem acompanha o delinquente Alexandre (Guilherme Fontes), que se mata na cadeia após ser condenado por roubo seguido de homicídio. A alma do rapaz retorna à Terra e passa a atormentar todos aqueles que ele considera responsável pelo seu destino trágico.

O folhetim foi um sucesso no horário das 19h e obteve média de 52.04 pontos, quase dez a mais que sua antecessora Olho no Olho (1993).

No ano passado, haviam rumores de que A Viagem poderia ganhar um segundo remake em 2024, em comemoração aos 30 anos da exibição original, mas nada foi confirmado pela emissora ainda. A trama foi ao ar novamente em 2021 no canal fechado Viva e está disponível para os assinantes do Globoplay.

Ivani Ribeiro ainda estava viva quando a Globo anunciou que produziria a novela Quem é Você, como uma forma de homenagear a autora que já estava com um estado de saúde debilitado nos últimos anos. A novelista, no entanto, morreu quando a trama ainda aguardava na fila do horário das 18h. A emissora decidiu manter o projeto, de acordo com o livro “Biografia da Televisão Brasileira” (2017).

Quem assumiu o projeto foi Solange Castro Neves, braço direito de Ivani. A escritora foi a responsável apenas pelos primeiros 24 capítulos da história, já que a Globo afirmou que seria difícil para a novelista escrever sem a supervisão de Ribeiro. Lauro César Muniz foi o escolhido para dar continuidade ao projeto.

A trama conta a história das irmãs Maria Luiza Maldonado (Elizabeth Savala) e Beatriz Maldonado (Cassia Kis), que vivem em conflito após a morte da mãe e o abandono do pai Nelson Maldonado (Francisco Cuoco).

O drama das irmãs fica ainda maior devido a um acontecimento no carnaval de Veneza, há 20 anos, quando Maria Luiza engravidou, mas Afonso (Alexandre Borges), seu marido, achava que o filho é fruto de uma traição. O homem se vinga da esposa transando com outra mulher mascarada, que era ninguém menos que Beatriz. Os dois têm um filho juntos, Cadu (Pedro Brício).

Quando Maria Luiza descobre, a protagonista tem um surto e se fecha em um mundo de fantasias com seus bonecos de papel machê.

Ivani morreu do que?

Ivani Ribeiro morreu em 17 de julho de 1995, aos 73 anos, vítima de insuficiência renal provocada pela diabetes. A autora ficou internada durante 27 dias no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A novelista deixou dois filhos.

Uma das autoras mais bem sucedidas da Globo, também foi responsável pela primeira versão e pelo remake de Mulheres de Areia (1993), que ganha uma nova exibição a partir de junho na emissora, substituindo a edição especial de Chocolate com Pimenta (2003). Entre suas peças, radionovelas e telenovelas, foram mais de 350 obras.

Na Globo, também foi a autora principal de O Sexo dos Anjos (1989), Hipertensão (1986), A Gata Comeu (1985) e Amor com Amor Se Paga (1984).

Também passou pela TV Tupi, Excelsior, Record e Bandeirantes nos anos anteriores, onde também escreveu dezenas de folhetins.

