Estreias do Viva em agosto 2023 tem sucesso de Manoel Carlos

História de Amor marca as estreias do Viva em agosto de 2023 - Foto: Reprodução/Globo

Quase todos os meses são marcados por estreias no canal Viva e agosto não poderia ser diferente. Com a reta final de A Sucessora, que encerra sua exibição no dia 19 de agosto, a substituta da faixa especial do autor Manoel Carlos já foi escolhida! A partir do dia 21 de agosto, chega às telinhas História de Amor, folhetim com Regina Duarte, José Mayer, Angelo Paes Leme e Carla Marins. Veja a programação completa!

Estreias do Viva em agosto - novela História de Amor

A novela História de Amor assumirá o horário das 12h15 do canal Viva a partir do dia 21 de agosto, de segunda a sábado. A faixa foi criada em março em homenagem aos 90 anos do autor Manoel Carlos e contou apenas com A Sucessora em exibição até agora.

História de Amor chegou completa ao catálogo da Globoplay em junho e é liberada para os assinantes de qualquer pacote. Produção da faixa das 18h, originalmente a trama foi exibida entre julho de 1995 e março de 1996 e totalizou 209 capítulos. No Viva o folhetim de Maneco também deve ficar por volta de oito meses no ar, pois o canal costuma transmitir suas novelas sem cortes ou reedições, diferente das reprises da TV Globo.

O ponto de partida da história da novela é o quadrilátero amoroso entre Carlos Alberto Moretti (José Mayer), Paula (Carolina Ferraz), Sheila (Lilia Cabral) e Helena (Regina Duarte). Tudo começa quando o médico vivido por Mayer se casa com a jovem Paula, depois de ter se relacionado por dez anos com Sheila. O problema é que no dia de seu casamento, ele conhece a jovem Joyce (Carla Marins), filha de Helena. Ao se deparar com a personagem de Duarte, o endocrinologista fica encantado pela mulher. Além de ser casado com uma e estar apaixonado por outra, ele ainda é assediado pela ex-namorada, que quer reatar a todo custo.

Além desta confusão amorosa, quem também se destaca na trama de História de Amor é o casal Joyce e Caio (Ângelo Paes Leme). A rebelde filha de Helena tem uma relação conturbada com o rapaz e tudo piora quando ela descobre uma gravidez indesejada, que faz com que Caio decida abandoná-la.

História de Amor é a única novela que vai estrear em agosto de 2023 no canal Viva, mas existem algumas chegadas recentes na grade do canal que também podem agradar. Substituta de Força de um Desejo, Escrito nas Estrelas está em reprise desde o dia 17 de julho. A obra de Elizabeth Jhin de 2010 nunca foi reprisada antes e conta a história de um pai que resolve usar uma barriga de aluguel para gerar um neto após a morte de seu único filho.

A novela Cair em Tentação, novela mexicana que fica no lugar de Amar a Morte a partir de 26 de julho. A trama estrangeira está no catálogo da Globoplay desde junho de 2022 e mostra como a vida de dois casais amigos é destruída após um acidente de carro que revela infidelidade dos dois lados.

Programação do canal em agosto de 2023

A grade do canal Viva tem diversas novelas exibidas ao longo do dia e opções para todos os gostos. Algumas estão em reta final, como A Sucessora, outras acabaram de estrear, como é o caso de Escritos nas Estrelas e Cair em Tentação, e há também aquelas que já estão na programação há alguns meses, como Senhora do Destino. Confira o que está passando no momento:

A Sucessora - 12h15, segunda a sábado (nas estreias de agosto do Viva será substituída por História de Amor)

Corpo Dourado - 13h00, segunda a sábado

Senhora do Destino - 13h30, segunda a sábado

Sexo dos Anjos - 14h40, segunda a sábado

Escrito nas Estrelas - 15h30, segunda a sábado

Malhação - 16h15, segunda a sexta-feira

Cair em Tentação - 20h30, segunda a sexta-feira

