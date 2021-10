Nos Tempos do Imperador: Tonico vai mandar Dolores para um convento

Dolores em Nos Tempos do Imperador se casou com Tonico (Alexandre Nero) pela vontade de seu pai. Ela está extremamente infeliz com o casamento, assim como seu marido, que despreza e humilha a própria esposa. Enquanto isso, Nélio (João Pedro Zappa) está apaixonado por Dolores e ficará chocado ao descobrir o plano que seu patrão tem para a filha de Eudoro (José Dumont).

Dolores em Nos Tempos do Imperador

Nas últimas semanas em Nos Tempos do Imperador, Nélio ficou cada vez mais apaixonado por Dolores. O braço direito de Tonico até tem ajudado a jovem a aprender a ler e escrever, e os dois têm ficado cada vez mais próximos.

Enquanto o rapaz se envolve emocionalmente com a irmã de Pilar (Gabriela Medvedovski), o deputado tem tratado sua esposa cada vez pior. O vilão sempre dá um jeito de humilhar a mocinha e a xingar de ‘jeca’, ‘mula,’ entre outros nomes pejorativos.

Cansado de ter que conviver com a própria mulher, em cenas previstas para irem ao ar no dia 6 de novembro, Tonico confidenciará a Nélio seu plano de mandar Dolores para um convento.

Que horas passa a novela?

Nos Tempos do Imperador marca a volta das novelas inéditas na Rede Globo. A trama de Alessandro Marson e Thereza Falcão é exibida de segunda a sábado, às 18h25, horário de Brasília.

Após a exibição na TV, os capítulos ficam salvos para os assinantes do GloboPlay. Para ter acesso, é necessário ter adquirido um dos planos de assinatura da plataforma de streaming.

Selton Mello, Letícia Sabatella e Mariana Ximenes são alguns dos principais nomes do elenco que retrata o período do reinado de Dom Pedro II, e mostra a relação do imperador com sua família e sua atuação no comando do país.