Nos Tempos do Imperador vai mostrar início da história da cólera no Brasil

Em breve a novela Nos Tempos do Imperador vai abordar a história da cólera no Brasil. O assunto surgirá no núcleo de Pilar (Gabriela Medvedovski), que é médica e verá a doença tirar a vida de uma das irmãs do Ordem Terceira.

História da cólera no Brasil em Nos Tempos do Imperador

É previsto que Pilar conclua que a cólera chegou ao Rio de Janeiro no capítulo que vai ao ar no dia dia 4 de dezembro, um sábado. O acontecimento marcará o desfecho do capítulo do fim de semana. Ainda não foi divulgado os demais resumos de dezembro para saber como a epidemia da doença será abordada no folhetim.

A doença originária da Índia, à época se espalhou pelo mundo por causa do exército inglês – O domínio do Reino Unido na Índia durou quase um século. Os militares disseminaram a doença por quase todos os portos em que estiveram no Oceano Índico e depois levaram a epidemia até a capital da Inglaterra, Londres.

A partir daí, a doença passou a se espalhar por meio das viagens e se alastrou pela Europa. Mais tarde, também chegou nas Américas.

Segundo o professor da UFRJ Fernando Portela Câmara, a história da cólera no Brasil começou no Norte e Nordeste, por meio de navios ingleses que estavam com marinheiros infectados. Logo, a doença se espalhou e foi declarada epidemia. Na época, o Rio de Janeiro também sofria muito com a febre amarela.

Um estudo realizado pelos pesquisadores Kaori Kodama, Tânia Salgado Pimenta, Francisco Inácio Bastos e Jaime Gregorio Bellido em 2012/2013 atesta que os escravos foram os mais atingidos pela doença no país.

O que é cólera?

A cólera é uma doença bacteriana infecciosa intestinal aguda, que é transmitida pela contaminação fecal oral, seja de forma direta ou pela ingestão de água ou alimentos contaminados, de acordo com o Ministério da Saúde.

Ainda segundo o órgão , em grande parte dos casos, a doença causa diarreia leve e pode ser assintomática, mas no casos graves é responsável por uma diarreia aquosa e profusa, vômitos, dor abdominal, cãibras e assim pode ser responsável por desidratação intensa, o que leva a complicações e em alguns casos o óbito.

A história da cólera, seja no Brasil, ou ao redor do mundo, está ligada diretamente a condições de saneamento básico e higiene.

