Nova logo da Globo para 2022: veja a mudança visual da emissora

Dezembro chegou e, com ele, a programação da maior emissora do país passou a exibir a tradicional vinheta de fim de ano ao som de ‘hoje é um novo dia’. Nesta quarta-feira (02/12), durante os intervalos no horário nobre, o público pôde assistir a chamada deste ano e de quebra ainda conhecer a nova logo da Globo. Veja como ficou a nova identidade visual da emissora.

Conheça a nova logo da Globo para 2022

A programação da TV Globo está cada vez mais diversa e é justamente pensando nisso que a emissora decidiu ousar em sua nova identidade visual. Anunciada junto da vinheta de fim de ano, durante o Jornal Nacional, a nova logo da Globo é colorida e mistura cores fortes – característica que chega para dar uma nova cara para a marca.

“A mudança reflete diretamente o conteúdo da TV Globo, que acompanha a diversidade e a pluralidade da sociedade, além de toda a emoção que novelas, séries, realities, programas de variedades, jornalismo, esportes e shows levam para o público”, escreveu a emissora junto do anúncio em seu site oficial.

Antes da repaginada da marca, a TV Globo carregava uma logo com cores mais discretas, e mais predominantemente branca.

Conheça a nova logo da Globo:

Nas redes sociais, a nova logo da Globo agradou o público, apesar do estranhamento de alguns com a quantidade e mistura de cores que o novo símbolo carreira. “As cores vibrantes representando a diversidade. Amei”, escreveu um dos internautas. “Eu até gostei, o que não gostei foi o tanto de cor que enfiaram”, rebateu outro.

Embora seja um projeto para dar rosto aos trabalhos da emissora em 2022, a nova logo da Globo já invadiu a programação no final de 2021 e apareceu já atualizada no capítulo desta quarta-feira (1) da novela Um Lugar Ao Sol. Ainda não se sabe quantas variações o mesmo símbolo terá, mas Ricardo Moyano, o diretor de criação da emissora, já adiantou que o objetivo é mostrar como a Globo pode ser diversa e ter várias versões.

A nova logo não é a única novidade da Globo para 2022. A emissora ainda vai estrear o novo BBB, que será comandado por Tadeu Schmidt, e produções inéditas na programação.

