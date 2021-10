BBB 22: Globo prepara 4 mudanças para a próxima edição

Para os amantes de reality shows, os próximos meses serão um prato cheio: o BBB 22 começa logo depois do fim da Fazenda 2021. Nesta semana, a Rede Globo anunciou que a próxima edição do Big Brother Brasil vai começar no dia 17 de janeiro de 2022.

Além da saída de Tiago Leifert, outras mudanças estão planejadas para movimentar o reality. Veja cinco delas e fique por dentro do que esperar da edição que acontece depois do fenômeno que foi o BBB21:

Tadeu Schmidt é o apresentador do BBB 22

Com o anúncio da saída de Tiago Leifert da Rede Globo, a pergunta que tomou conta das redes sociais foi: ‘quem vai apresentar o BBB 22?’. Depois de muita especulação, a emissora usou o Fantástico para anunciar que Tadeu Schmidt é o novo comandante da casa mais vigiada do Brasil.

Ao compartilhar a novidade com o público, Tadeu disse estar honrado de ter sido escolhido para substituir Leifert e confessou estar ansioso para mostrar ao público um lado seu que ainda não era tão explorado. “Estou radiante e empolgadíssimo”, disse.

O jornalista de 47 anos trabalhou por 14 anos na equipe do Fantástico – um dos formatos mais tradicionais da emissora. A estreia no BBB 22 já é uma das principais mudanças do programa.

Veteranos estarão de volta para o reality

No começo da história do Big Brother Brasil, o elenco do reality era inteiramente formado por pessoas anônimas, que faziam inscrição e eram escolhidos a dedo pela direção da emissora. Com o tempo, a Rede Globo passou a testar novos formatos a fim de inovar o programa e deu certo: nas edições mais recentes, famosos passaram a também disputar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Os brothers passaram a ser divididos entre Pipoca (inscritos) e Camarote (famosos convidados), o que foi bem aceito pelos fãs do programa. Acontece que, para o BBB 22, a estrutura do programa também deve mudar.

De acordo com a coluna de André Romano para o Observatório da TV, a próxima edição do reality também deverá contar com o grupo dos Veteranos, que serão ex-participantes que fizeram sucesso em suas respectivas edições.

A informação, no entanto, ainda não foi confirmada pela Rede Globo.

O público poderá participar do Cinema do Líder no BBB 22

Quem acompanha o programa todos os dias sabe que, toda semana, o líder ganha alguns privilégios e no BBB 22 não vai ser diferente. Uma dessas regalias é o tradicional ‘Cinema do Líder’. A novidade da vez é que, no ano que vem, o público poderá assistir ao mesmo conteúdo apresentado para os confinados, na TV aberta.

Para isso, a TV Globo vai criar a ‘Sessão Cinema do Líder’ e apresentar o conteúdo visto pelo líder e seus participantes convidados. O filme será exibido nas noites de terça-feira da emissora, logo depois da exibição do reality.

Participantes poderão comprar produtos para a Festa do Líder

‘Estaleca’ é o nome dado a moeda interna do Big Brother Brasil e, no BBB 22, a ‘mesada’ dos participantes ganhará ainda mais poder de compra. A novidade é que antes das Festas do Líder, que acontecem toda semana, os confinados poderão usar o dinheiro do BBB para comprar produtos para a comemoração. Assim, eles poderão garantir que aquela comida favorita ou aquela atração legal esteja na festa.

Embora seja uma ação legal, a liberdade para gastar as estalecas pode se tornar motivo de confusão na casa. Isso porque, como já vem acontecendo nas edições anteriores, a ‘compra do mês’ é feita com uma vaquinha entre os participantes e, com a possibilidade de usar o dinheiro com algo na festa, será que os moradores do BBB 22 vão continuar contribuindo com o coletivo?

Nova decoração e espaços inéditos na casa

A decoração da casa do Big Brother Brasil sempre é um tópico bastante comentado nas redes sociais. Dessa vez não é diferente! Boninho, o diretor do programa, já usou seu perfil oficial para compartilhar com os fãs ansiosos do programa que a nova sede já está em construção.

Segundo uma nota oficial da TV Globo, a casa do BBB 22 contará com ambientes inéditos que serão usados para dinâmicas esperadas pelo público, como as Provas do Líder e Jogos da Discórdia.

Anota na agenda: o BBB 22 vai ao ar à partir do dia 17 de janeiro de 2022. Acompanhe todas as novidades do reality, aqui, no DCI.