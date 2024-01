Nova novela das 7, quando estreia Família é Tudo?

Escrita por Daniel Ortiz com direção de Fred Mayrink, nova novela das 7 se pasa em São Paulo.

Depois do sucesso de Salve-Se Quem Puder, Daniel Ortiz é o autor da nova novela das 7 da TV Globo, "Família é Tudo", que vai substituir Fuzuê a partir de 4 de março de 2024. A trama é tida como uma comédia romântica e é ambientada na capital paulista, e deve mostrar os amores e conflitos de quem tem laços sanguíneos.

No ano passado, a emissora chegou a anunciar a novela com o título "A Vovó Sumiu", mas teriam trocado o nome por que a trama não vira em torno de um desaparecimento, o que poderia confundir o público.

Elenco da novela Família é Tudo

A novela Família é Tudo traz grandes nomes no elenco, começando por Arlete Salles, que interpretará a vovó Frida Mancini, uma mulher que sonha reunir a família novamente, começando pelo seus cinco netos: Vênus (Nathalia Dill), Júpiter (Thiago Martins), Andrômeda (Ramille), Electra (Juliana Paiva) e Plutão (Isacque Lopes).

A obra também contará com nomes como Raphael Logam, Renato Góes, Grace Gianoukas, Ana Carbatti, Alexandra Richter, Jayme Periard, Cristina Pereira, Lucy Ramos, Jayme Matarazzo, Cris Vianna, Rafa Kalimann, Daphne Bozaski, Daniel Rangel, Thaila Ayala, Ana Hikari, Henrique Barreira, Gabriel Godoy, Conrado Caputo, Fernando Pavão, Mila Carmo, Nina Frosi, Alanzinho, Caio Vegatti, Aisha Moura, Caio Giovani, Paulo Tiefenthaler, Antonio Christóforo e Sophia Rosa.

A aposta da emissora carioca é fazer com que a nova novela tenha números melhores que Fuzuê, que não cativou o público. Na web, os seguidores já fizeram seus primeiros comentários sobre o folhetim. "Eu achei a sinopse de #FamiliaÉTudo bem diferente do que achei que era. Depois da audiência de #Fuzuê despencar, eu não duvido que a Globo tenha mexido os pauzinhos", escreveu o @kaels2vnf no X.

"Que luxo ver a deusa Arlete Salles numa novela! Tomara que seja um papel à altura do seu talento e carisma. E como tá bonita", elogiou o @JotaSbrl.

Mas também há vários registros de críticas em relação a mudança do título. "Quem nasceu pra ser a vovó sumiu nunca será família é tudo", comentou @t_ta01985. "Vovó sumiu era um nome muito melhor, demitam a bispa, Glô", sugeriu outro seguidor.