Quando começa A Vovó Sumiu, próxima novela das sete?

A próxima novela das sete será "A Vovó Sumiu", de autoria de Daniel Ortiz. A trama, que substituirá "Fuzuê", já tem alguns nomes escalados, incluindo a protagonista Arlete Salles, 85 anos, que viverá duas personagens chamadas Frida e Catarina.

Quando estreia a novela A Vovó Sumiu?

A previsão é que A Vovó Sumiu estreie nos primeiros meses de 2024, em data que ainda deve ser divulgada pela Globo. As novelas das sete costumam ter entre sete e oito meses de duração, o que significa que o novo folhetim pode chegar às telinhas em março.

A trama é uma comédia romântica que conta a história de cinco irmãos de pais diferentes, com personalidades opostas, que cresceram afastados. Os rapazes serão obrigados a deixar as desavenças para trás quando Frida (Arlete Salles) desaparecer misteriosamente em um cruzeiro. As informações foram adiantadas pela colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

Frida tem uma irmã gêmea do mal, Catarina, que continuará na história após o desaparecimento da avó boazinha. Outra vilã da novela será interpretada pela influenciadora digital Rafa Kalimann, que fará sua estreia como atriz de folhetins. A antagonista irá infernizar a vida da personagem de Juliana Paiva, uma das netas da protagonista.

O terceiro antagonista será interpretado pelo ator Raphael Logam, 37 anos, que será sobrinho de Catarina, a gêmea má. Os nomes dos vilões ainda não foram divulgados.

A Vovó Sumiu é de autoria de Daniel Ortiz, o mesmo responsável por "Salve-se Quem Puder" (2020), "Haja Coração" (2016) e "Alto Astral" (2014). O dramaturgo trabalha na Globo desde 2010, quando fez parte da equipe de roteiristas de "Passione". A direção fica com Fred Mayrink.

A Globo ainda não informou quando as gravações da novela irão começar, o que deve acontecer no final deste ano. A Vovó Sumiu terá o desafio de levantar a audiência que "Fuzuê" perdeu, que havia sido recuperada por "Vai na Fé" (2023), folhetim que foi um grande sucesso de repercussão, ibope e aclamação da crítica especializada e do público.

Ao contrário da antecessora, Fuzuê não tem gerado grande repercussão e tem recebido alguns comentários ruins na web em relação à história apresentada. Os últimos capítulos de "Amor Perfeito" (2023), novela das seis, marcaram mais audiência do que o folhetim das sete, na mesma época. Isso é um fato bem incomum de acontecer, já que o ibope costuma ter um crescimento gradual ao longo do início da noite, atingindo o pico com a novela das nove.

Quem está no elenco da próxima novela das sete?

Outros atores já foram escalados para o elenco de "A Vovó Sumiu". A lista completa dos artistas que estarão na novela deve ser divulgada nos próximos meses.

Nathalia Dill, 37: a atriz será mais uma neta de Frida. A última novela em que a famosa participou foi "A Dona do Pedaço" (2019), no horário nobre.

Isacque Lopes, 22: será o terceiro neto de Frida. Ficou conhecido ao interpretar a versão jovem de Ben em "Vai na Fé".

Daphne Bozaski, 31: interpreta Lupita, uma moça guatemalteca atrapalhada e fã da cantora Thalía. A mulher decide se mudar para o Brasil em busca de uma vida melhor e passará a viver em uma pensão. A atriz é famosa por "Malhação: Viva a Diferença" (2017) e pelo spin-off "As Five" (2020).

Ana Hikari, 28: será Chantal, colega de quarto de Lupita na pensão. As duas vão construir uma grande amizade. A atriz também esteve na mesma temporada de Malhação e no respectivo spin-off.

Grace Gianoukas, 59: a atriz fez uma participação recentemente na novela "Terra e Paixão", interpretando a falsa mãe de Luigi (Rainer Cadete).

Ana Carbatti, 53: será a mãe da personagem de Juliana Paiva. A última novela da atriz na Globo foi "Salve-se Quem Puder", em 2020.

