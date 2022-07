Nova novela SBT: qual a história de A Desalmada?

A nova novela SBT é A Desalmada (2021), que entra para substituir Amanhã É Para Sempre na grade vespertina da emissora. A trama, inédita no Brasil, é protagonizada pelos atores Livia Brito e José Ron, e conquistou o público mexicano no ano passado.

Qual é a nova novela SBT?

A nova novela SBT é A Desalmada. A trama vai ao ar de segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Após a exibição na TV, os episódios são disponibilizados no SBT Vídeos.

A Desalmada é uma novela recente, que foi ao ar no ano passado no canal Las Estrellas. A história é uma adaptação da trama colombiana La dama de Troya, exibida em 2008, que foi um grande sucesso no México. Agora, ela ganha uma nova versão produzida pela Televisa.

A história dos personagens gira em torno de um amor proibido, um estupro e uma busca incessante por vingança. Tudo começa quando Fernanda (Livia Brito) se casa com Santiago (Yahir). No entanto, na noite de núpcias, o homem é assassinado por um grupo de bandidos encapuzados e um deles viola sexualmente a protagonista. Ela sobrevive à barbárie, mas se torna uma mulher fria que só pensa em vingança.

O folhetim tem um salto no tempo de três anos. É então que ela conhece Rafael (José Ron), filho do poderoso Otavio (Eduardo Santamarina) – foi ele quem mandou matar o marido de Fernanda e ele é o seu estuprador.

Ela viverá o dilema entre cumprir a sua vingança e acabar com a vida do homem que destruiu a sua felicidade ou ser feliz ao lado de Rafael, seu grande amor.

A Desalmada bateu recorde de audiência nos Estados Unidos e no México. Em terras estadunidenses, o último capítulo do folhetim foi visto por 2,6 milhões de pessoas, sendo a produção mais vista desde El Color de La Pasión em 2017, de acordo com dados do Nielsen Ibope.

O folhetim traz atores já conhecidos pelo público de novelas mexicanas. José Ron é um dos mais famosos artistas e já esteve em dezenas de produções, incluindo Te Dou a Vida, exibida ano passado pelo canal. Já a escalação de Livia Brito foi uma surpresa, desde que a atriz se envolveu em um escândalo ao ser acusada de agressão duas vezes.

Eduardo Santamarina, Marjorie de Sousa, Marlene Favela, Azela Robinson e Sergio Basañez são outras estrelas que completam o elenco.

Novelas mexicanas SBT

A Desalmada é mais uma trama mexicana que entra para a grade do canal de Silvio Santos. Nas últimas semanas, a programação da emissora sofreu algumas alterações após o cancelamento da exibição do folhetim Paixão de Gavilanes e o término de outros folhetins.

A programação de novelas começa às 12h, com a exibição da reprise de Carrossel. Às 13h15, Esmeralda entra no ar e fica até às 15h, seguida de Casos de Família.

Os folhetins retornam às 17h com Cuidado com o Anjo, A Desalmada (18h) e Amanhã É Para Sempre (18h45), que está nos capítulos finais. Em breve, a trama sai do ar.

