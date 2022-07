Terra Vermelha novela estreia: o que sabemos até agora

Terra Vermelha novela estreia no primeiro semestre de 2023, após o fim de Travessia, que entra no ar ainda neste ano. A trama será escrita por Walcyr Carrasco e irá ocupar a faixa de horário das 21h. O autor é famoso por ter escrito alguns dos maiores sucessos da teledramaturgia da Globo.

Terra Vermelha novela estreia: quando começa a novela?

A estreia da novela Terra Vermelha está marcada para o primeiro semestre de 2023, de acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, do R7. A emissora já pediu o registro da marca e agora cumpre o prazo de apresentação de oposição.

A trama será escrita por Walcyr Carrasco, um dos mais conhecidos autores de novela da emissora. O último trabalho do escritor no horário nobre foi A Dona do Pedaço, em 2019, que conquistou excelente índices de audiência ao fechar com média de 35,97 pontos – o folhetim protagonizado por Juliana Paes conquistou a quarta colocação na lista das maiores audiências da década, atrás apenas de Fina Estampa (39,04), Avenida Brasil (38,71) e O Outro Lado do Paraíso (38,23).

Ainda não há informações sobre os atores que estarão no elenco ou sobre a sinopse da novela, que deve começar a ser divulgada nos próximos meses.

Antes, o público acompanha Travessia, trama de Gloria Perez, que entra no ar em outubro, substituindo Pantanal. A novela está na fase inicial de preparação de elenco e gravações. No último dia 20 de junho, a emissora divulgou uma foto do elenco durante as primeiras atividades do folhetim. Chay Suede, Rômulo Estrela, Lucy Alves, Jade Picon, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Alessandra Negrini, Vanessa Giácomo, Rodrigo Lombardi, Drica Moraes, Humberto Martins, Ailton Graça, Dandara Mariana e Bel Kutner são alguns dos atores que estão confirmados.

Walcyr Carrasco próxima novela

A próxima novela de Walcyr Carrasco será Terra Vermelha, em 2023. Com mais de 30 anos de carreira, ele é responsável por grande sucessos da Globo.

O último lançamento do autor foi Verdades Secretas II, disponibilizada no ano passado no Globoplay. Essa foi a primeira novela produzida exclusivamente para a plataforma e apesar de ter desagradado a crítica especializada, foi o título mais assistido de 2021 do serviço de streaming.

Duas de suas últimas novelas foram grandes sucessos: A Dona do Pedaço (2019) e O Outro Lado do Paraíso (2017), ambas exibidas no horário das 21h. Também foi o responsável por títulos como Êta Mundo Bom! (2016), do horário das 18h, Verdades Secretas (2015), novela das 23h, e Amor à Vida (2013), também do horário nobre.

Na lista do autor ainda está O Cravo e a Rosa (2000), Chocolate com Pimenta (2003), Alma Gêmea (2005) e O Profeta (2006), grandes sucessos das 18h.

Próximas novelas da Globo

A Globo ainda prepara duas estreias para este ano. A primeira é Mar do Sertão, nova novela das 18h que vai ao ar em agosto. A trama é a substituta de Além da Ilusão. Em outubro, é a vez de Travessia substituir Pantanal, às 21h. Há ainda Todas as Flores, trama de João Emanuel Carneiro que será produzida exclusivamente para o Globoplay.

Mar do Sertão, agosto, às 18h – A história é protagonizada por Candoca (Isadora Cruz), Zé Paulino (Sérgio Guizé) e Tertulinho (Renato Goes). A trama começa com o romance entre Candoca e Zé Paulino, até que o rapaz é dado como morto. Anos depois, quando o personagem reaparecer, ele vai encontrar sua amada casada com o vilão.

Travessia, outubro, às 21h – A trama tem como pano de fundo a revolução tecnológica. A protagonista é Brisa (Lucy Alves), uma jovem que vive no Maranhão com o namorado Ari (Chay Suede). A relação dos dois vai ficar estremecida com a chegada do hacker Otto (Rômulo Estrela).

Todas as Flores, outubro, no Globoplay – A história começa com Maíra (Sophie Charlotte), uma jovem criada pelo pai, até que ela se reencontra com sua mãe, Zoé (Regina Casé). No entanto, a matriarca faz chacota da deficiência da filha e a usa para garantir a sobrevivência da irmã mais nova, Vanessa (Letícia Colin).

Terra Vermelha novela estreia – Prevista para 2023.

Depois de ler sobre Terra Vermelha novela estreia, veja também: Elenco de Travessia: veja 1ª foto de Jade, Comendador e Chay.

+ Atores de Cabocla antes e depois: como está elenco após 18 anos