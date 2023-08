Nova vilã: o que vai acontecer com Agatha em Terra e Paixão

Agatha (Eliane Giardini) vai começar a mostrar sua verdadeira face nos próximos capítulos de Terra e Paixão. A mãe de Caio (Cauã Reymond) fingirá na frente do filho que não está interessada no dinheiro de Antônio (Tony Ramos), mas se sentirá vitoriosa quando perceber que o fazendeiro está em suas mãos. A única que começará a desconfiar dela será Jussara (Tatiana Tiburcio).

Próximos capítulos de Agatha em Terra e Paixão

Os próximos capítulos da novela, exibidos a partir do dia 26 de agosto, vão começar a mostrar as reais intenções da mãe de Caio. Possivelmente, ela é o mal disfarçado de bem que Jurecê (Daniel Munduruku) previu que chegaria na vida do primogênito.

O líder indígena será o primeiro a notar que há algo errado com Agatha. Caio levará a mãe para a aldeia do veterano, mas Jurecê desmaia ao ver uma sobre a cabeça da mulher. Além disso, a personagem de Eliane Giardini não vai conseguir entrar na oca, e o rapaz vai estranhar o comportamento da mãe.

Antônio ficará tão encantando com a volta de Agatha que começará a fazer caprichos para mulher. Primeiro, o poderoso ordenará que Ramiro (Amaury Lorenzo) a proteja. Depois, o empresário terá mais uma conversa com a mãe de seu filho na qual ela finalmente contará como armou o plano para que todos pensassem que estava morta. O ricaço até vai se compadecer com a história da ex e dirá que lamenta pelo sofrimento que ela passou. Após o fim da conversa, a mulher se sentirá vitoriosa por ter o patriarca em suas mãos.

A partir da próxima quarta-feira, 29, Jussara começará a desconfiar das atitudes de Agatha em relação a alguns assuntos. A mãe de Aline (Barbara Reis) achará estranho o interesse da mulher pelos documentos de venda de sua casa para Caio, além de notar que a personagem gosta mesmo é de dinheiro. A veterana alertará a filha para ficar atenta com a sogra.

Agatha notará que tem Antônio nas mãos na próxima semana. Em cenas previstas para irem ao ar em 1º de setembro, sexta-feira, Silvério (Samir Murad) abre uma conta no banco para a mãe de Caio, a pedido de Antônio, para que ela possa receber a mesada. O advogado vai ficar preocupado com o cliente, pois notará que o ricaço ainda gosta da ex-mulher.

A amiga de Angelina (Inez Viana) também receberá dinheiro de Gentil (Flávio Bauraqui), que oferecerá uma quantia. Ela também vai sensibilizar Caio, que resolve dar um dinheiro mensal para a mãe.

No capítulo do dia 4 de setembro, segunda-feira, será mostrado Agatha fazendo uma ligação misteriosa para uma pessoa cuja identidade ainda não será revelada, dizendo que conseguirá tirar todo o dinheiro de ex-marido. Caído por ela, o fazendeiro dirá no mesmo episódio que a mulher ter voltado foi a melhor coisa que poderia ter acontecido.

A reaproximação de Agatha e Antônio ficará mais intensa. O fazendeiro vai chamar a ex-mulher para sair e ainda lhe dará o colar que usou no casamento dos dois junto com um bilhete pedindo para ela colocar a joia no encontro do casal.

Irene irá descobrir que Antônio está dando dinheiro para a ex-mulher e ficará furiosa. A personagem de Glória Pires também vai ter medo que seu casamento seja invalidado perante a lei e que Agatha fique com 50% do patrimônio do marido.

