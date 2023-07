Quem é Gentil em Terra e Paixão e qual seu segrego?

Interpretado pelo ator Flávio Bauraqui, Gentil tem ganhado mais destaque na novela Terra e Paixão e com as futuras revelações do folhetim o personagem ainda terá mais espaço a ser explorado por causa de um segredo. Mad afinal, quem é Gentil e qual é este segredo?

Gentil esconde segredo em Terra e Paixão

Gentil é pai de Jonatas (Paulo Lessa) e Menah (Camila Damião) na novela Terra e Paixão. Um homem simples, ele é um trabalhador da terra que tem proximidade com a família da protagonista Aline (Barbara Reis), por conta de seu parentesco com o falecido marido da professora, Samuel (Ítalo Martins).

Ainda que pareça apenas um homem comum de vida simples, Gentil esconde há vários anos um segredo muito grande. Segundo revelou a jornalista Carla Bittencourt do Notícias da TV, em maio, Gentil se relacionou com Agatha (Bianca Bin) no passado e Jonatas foi fruto deste romance com a primeira esposa de Antônio (Tony Ramos).

Como ainda era solteira quando se envolveu com Gentil, Agatha resolveu esconder sua gravidez dos outros moradores da cidade e depois que deu a luz levou a criança até o pai, que ficou com a tarefa de criar Jonatas. Ainda segundo a jornalista, o personagem de Flávio Bauraqui só revelará a verdade para Antônio no final da novela Terra e Paixão.

Por enquanto, ninguém sabe que Caio e Jonatas são meios-irmãos, mas os primeiros passos dessa história já começaram a se desenrolar. Gentil recebeu uma carta misteriosa e disse ao filho que era de uma pessoa que ele pensava já ter morrido. Ao que tudo indica na trama, Agatha está viva e irá retornar para a cidade de Nova Primavera, o que será uma bomba na vida de alguns personagens, inclusive a de Gentil, que nunca contou a verdade ao filho.

Já se sabe que haverá flashbacks de Gentil na trama de Terra e Paixão, assim sua história com Agatha vai ganhar mais cenas e explicações. O ator Felipe Oládélè, de Rota 66 (2022) e Comadres (2022), foi escolhido para interpretar a versão mais jovem do pai de Jonatas. O famoso de 35 anos ainda não deu às caras na novela, mas já apareceu em fotos de bastidores ao lado de Bianca Bin (Agatha), e Paula Frascari, que vive Cândida na juventude, provando sua futura participação.

Quem é o ator Flávio Bauraqui

Flávio Bauraqui é cantor e ator, tem 57 anos de idade e é natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O famoso fez sua estreia no teatro profissional nos anos 90 e vários filmes na década de 2000, como Madame Satã (2002), Cafundó (2005), Zuzu Angel (2006), O Cheiro do Ralo (2006), entre outros.

Foi nesta época que ele fez sua estreia nas novelas, com Paraíso Tropical (2007). Na trama de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, ele interpretou Evaldo, um ourives humilde que era explorado por Taís (Alessandra Negrini) e tinha problemas de álcool e baixa autoestima.

Após mais alguns trabalhos no cinema, ele estreou mais uma novela e chamou atenção como o personagem Ezequiel dos Santos de Duas Caras (2007 - 2008), motorista de um dos protagonistas da história, Marconi Ferraço (Dalton Vigh).

Depois de trabalhar em algumas séries da TV Globo, Flavio Bauraqui foi chamado para mais um folhetim, desta vez o primeiro em que trabalhou com Walcyr Carrasco, Caras & Bocas (2009 - 2010). Na produção, ele viveu Marcelo, um fotógrafo.

Em seguida, Flavio somou trabalhos como Amor Eterno Amor (2012), Meu Pedacinho De Chão (2014), Malhação (2015 - 2016), entre outros filmes e séries. Nos últimos tempos, o famoso pôde ser visto na série Segunda Chamada (2021), no especial Falas Negras (2020), Cine Holliúdy (2022) e Arcanjo renegado (2020 - 2023), todas do Grupo Globo, e na minissérie Todo Dia a Mesma Noite (2023), da Netflix, obra que relata a tragédia da boate Kiss. O atual trabalho de Flavio é o papel de Gentil em Terra e Paixão, sua segunda novela com Walcyr Carrasco.

O ator Flávio Bauraqui não é casado e pelo que indicam suas redes sociais está solteiro atualmente. Seu primeiro namoro assumido publicamente foi com o arquiteto Helder Mendes, em novembro de 2020, mas o casal anunciou separação em setembro de 2021.

