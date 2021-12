Novela A Bíblia: o que acontece com Ló e suas filhas?

Emilio Orciollo Netto deu vida ao personagem de Ló em Gênesis e agora o ator voltou às telinhas para marcar também a novela A Bíblia, que reúne cenas de Gênesis, Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida. Abordada durante a quinta fase do folhetim, a trama do sobrinho de Abraão envolve incesto e pode ser estranha para muita gente. Saiba o que acontece com Ló e suas filhas na história da novela e também na Bíblia.

O que acontece com Ló e suas filhas?

O que acontece com Ló e suas filhas? Depois de perderem a mãe, Paltith (Polliana Aleixo) e Tamires (Debora Ozório) vão parar com o pai em uma caverna. Eles precisaram fugir às pressas de Sodoma e não tinham uma casa fixa. Com medo do que o futuro reservava para elas, as garotas acabam bolando um plano: embriagar o próprio pai e se deitar com ele.

Tanto Paltith quanto Tamires fazem sexo com Ló, quando o homem descobre o que aconteceu fica horrorizado e confronta as meninas. A justificava para o ato foi a necessidade de ter descendentes e continuar a família, já que as moças não tinham ninguém e Ló já era um homem velho.

Ambas as garotas engravidam, a primogênita de Ló dá a luz Moabe, enquanto a mais nova das irmãs se torna mãe de Ben-Ami. Na trama da novela, os personagens de Emilio Orciollo Netto, Polliana Aleixo e Debora Ozório não aparecem mais após o que acontece com Ló e suas filhas durante a estadia na caverna.

Na bíblia, o mesmo se repete. Depois de registrar o nascimentos dos bebês que as filhas de Ló tiveram com ele, no capítulo 19 do livro de Gênesis, o trio não é mais citado – A Almeida Corrigida Fiel Online foi consultada.

Fuga de Sodoma

Antes, Ló, a esposa Ayla (Elisa Pinheiro) e as filhas Paltith e Tamires viviam em Sodoma, o que acontece é que o quarteto precisou fugir quando a visita dos anjos Miguel e Gabriel informou que o local seria destruído. Por isso a família precisou deixar a cidade às pressas.

Os anjos orientaram que nenhum deles devia olhar para trás para ver a destruição da cidade. Ló, Ayla , Paltith e Tamires deviam fugir sem espiar o que estava acontecendo com Sodoma e Gomorra, no entanto, a esposa do sobrinho de Ló não resistiu e olhou, assim ela virou uma estátua de sal. Ló e suas filhas lamentaram a perda, mas continuaram a fuga.

Relembre a cena com o vídeo oficial da TV Record:

