Novela Abismo de Paixão deve substituir Meu Pecado no SBT

No ar desde julho, a novela Meu Pecado está em reta final e em breve deixará a grade do SBT. Enquanto o folhetim mexicano com Maite Perroni exibe seus últimos capítulos, o público já está curioso para saber o que vem pela frente. Qual novela vai substituir Meu Pecado? Faixa das 17h20 deve ganhar outra reprise e não trama inédita.

Substituta de Meu Pecado em 2023

A novela que é cotada para substituir Meu Pecado no SBT é Abismo de Paixão, de 2012, e que foi reprisada pela emissora em 2019. O Jornal DCI conversou com a assessoria do canal de Silvio Santos para apurar a informação e o folhetim ainda não é confirmado pela emissora.

Segundo o SBT, como a novela de Maite Perroni está em reta final, a resposta oficial do canal sobre a próxima atração da faixa deve ser divulgada nas próximas semanas.

O canal também não confirma até o momento quando Meu Pecado chegará ao fim, enquanto a previsão atual é que a transmissão termine entre novembro e dezembro. Assim, a substituta estreia ainda em 2023.

Caso Abismo de Paixão seja confirmada como substituta de Meu Pecado, o público vai conferir a atriz Angelique Boyer mais uma vez nas telinhas. A grande estrela de produções latinas esteve há pouco na faixa das 18h30 do SBT com Três Vezes Ana. A famosa protagoniza a história ao lado do ator David Zepeda, que também se destacou no canal em reprises recentes, como Vencer o Desamor, Três Vezes Ana, A Dona e Sortilégio.

A trama de Abismo de Paixão é uma releitura de Canavial de Paixões, e traz a história da jovem, bela e doce Elisa (Angelique), filha de Augusto (Alejandro Camacho) e Estefânia (Ludwika Paleta). Ela sofre com os comentários e olhares das pessoas da cidade, já que sua mãe teve um passado que envolve traição que a deixou manchada.

Certo dia, Elisa reencontra Damião (Zepeda), de quem se separou na infância, mas nunca esqueceu. Os dois se aproximam novamente, o que faz nascer um grande amor. No entanto, também existe outra pessoa que disputa o coração da moça, Gael (Marke Tacher).

