Novela Um Refúgio para o Amor pode acabar em 2023

Um Refúgio para o Amor está no ar desde junho de 2023 e continuará nas telinhas por mais algum tempo. O folhetim mexicano de 2012 contou com 165 capítulos em sua transmissão original e já teve quase metade de sua trama exibida nas telinhas do SBT, que conta com sua própria reedição e cortes. Mas quando a trama de Luciana vai acabar? Produção pode terminar até o fim do ano.

Quando acaba Um Refúgio para o Amor no SBT

Pela quantidade de capítulos que ainda faltam para o folhetim mexicano, Um Refúgio para o Amor pode terminar no final de dezembro. A substituta ainda não foi definida e divulgada pelo canal. Porém, segundo apuração do jornalista Dyego Terra, do TV História, é possível que a trama seja esticada até as primeiras semanas de janeiro de 2024, devido a audiência crescente da novela. Entramos em contato com a assessoria do SBT para saber se há uma previsão concreta da emissora até agora, mas ainda não obtivemos resposta.

Na trama de Um Refúgio para o Amor, o público acompanha a história de Luciana Jacinto, que foge de sua cidade natal por conta de um homem poderoso e ruim que é obcecado por ela. Ao arranjar um emprego como doméstica na casa de uma família de milionários, ela conhece o bonitão Rodrigo (Gabriel Soto), que está comprometido, mas sente um a forte atração pela moça, o que dá início a uma série de obstáculos na vida dos dois.

Um Refúgio para o Amor é atualmente uma das novelas com o melhor índice de audiência entre as as obras exibidas no canal, com capítulos que registram entre os 4 e 5 pontos. Para se ter uma noção, esses números estão sendo conquistados por A Infância de Romeu e Julieta, folhetim do horário nobre do SBT.

Meu Pecado, que vem antes de Um Refúgio para o Amor, tem registrado médias de 3 a 4 pontos. Já Rebelde, que foi um fracasso em sua recente reprise, contou com dias em que registrou de 1 a 2 pontos e por isso foi retirada da programação após o final de sua primeira temporada.

Programação do SBT ganhará novo horário de novelas

O SBT mexerá na grade de novelas da tarde para tentar aumentar sua audiência, com isso criou uma nova faixa de horário para os folhetins mexicanas. A partir do dia 16 de outubro, às 16h15 será assumida por A Gata, com Maite Perroni, que foi exibida no SBT em 2016 e conquistou 8 pontos de média geral.

A trama sobre uma garota que vive em um lixão, Esmeralda (Perroni), e que sofre com os obstáculos de Lorena (Laura Zapata), que não quer que a jovem fique com seu filho, Paulo (Daniel Arenas), ficará no lugar do Fofocalizando, que agora assumirá a faixa que pertencia a Rebelde e começará às 14h15.

Já Meu Pecado e Um Refúgio para o Amor não sofrerão alterações de horário. O folhetim de Maite Perroni e continuará às 17h20 e o com Zuria Vega permanecerá às 18h30, horário em que tem se dado bem.

