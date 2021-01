Novela Chocolate com Pimenta: veja como os atores estão hoje

A novela Chocolate com Pimenta estreou no Globoplay na última segunda-feira (18). Clássico das novelas das seis, a trama de Walcyr Carrasco protagonizada por Mariana Ximenes e Murilo Benício foi exibida pela Globo entre 8 de setembro de 2003 e 7 de maio de 2004, tendo um total de 209 capítulos.

Veja o elenco da Novela Chocolate com Pimenta

Passados 18 anos da exibição do primeiro episódio, relembre como estão atualmente os atores do folhetim de época.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mariana Ximenes foi a protagonista de Chocolate com Pimenta

A atriz que atualmente pode ser vista na reprise de Haja Coração, interpretou Ana Francisca, personagem central da comédia. Na novela que tem início em 1922, no interior do Rio Grande do Sul, Ana se muda para Ventura, uma cidade fictícia no interior de São Paulo, para morar em um sítio da família após seu pai ser assassinado.

No andar da história, ela se apaixona por Danilo (Murilo Benício), um sedutor boêmio que leva uma boa vida, mas que não se decidiu profissionalmente. Quase duas décadas após a novela, Mariana Ximenes segue ruiva e adotou cabelos longos.

Murilo Benício

O intérprete de Danilo mudou com o passar dos anos. Murilo passou a mostrar nas redes sociais que pratica exercícios físicos em segue uma alimentação saudável. Em comparação com 2003, quando atuou na novela Chocolate com Pimenta, o ator adotou a barba grisalha e mostra amadurecimento.

No folhetim cômico, o ator viveu um sedutor que não era nada decidido quando se tratava de uma carreira profissional. A história dele se cruza com a de Ana Francisca e os dois vivem um romance cercado de trapalhadas.

Priscila Fantin foi a vilã da novela

A intérprete de Olga mudou muito após a novela. Priscila adotou fios longos e lisos, diferente dos da sua personagem em Chocolate com Pimenta. Olga tinha cabelos cacheados e usava diversos adereços de época em seus penteados. Atualmente a atriz é casada com o ator Bruno Lopes.

Elizabeth Savalla também foi vilã

A atriz interpretou a vilã Jezebel Canto e Mello, rival da mocinha Ana Francisca. Na novela, a personagem adorava chapéus de época, joias caras e vestidos exclusivos. Além disso, ela gostava de usar um cabelo chanel em tons castanho escuro.

Atualmente, Elizabeth adotou fios loirados e cacheados e tem se dedicado a interação com os fãs através de suas redes sociais. No Instagram, por exemplo, ela tem mais de 400 mil seguidores.

Ary Fontoura foi Ludovico em Chocolate com Pimenta

O ator fez uma participação especial em Chocolate com Pimenta ao viver o empresário Ludovico Canto e Mello, dono da fábrica de chocolates ‘Bombom’. O senhor tem um carinho por Ana Francisca, que é odiada por Jezebel.

Ao longo dos anos, Ary se reinventou e entrou para as redes sociais. O ator se consolidou no Instagram, onde soma mais de 2 milhões de seguidores e é tido como o ‘vovô do Instagram”. Tal sucesso já rendeu ao famoso inúmeros contratos com marcas importantes.

Caco Ciocler

Tido como um dos galãs da novela escrita por Walcyr Carrasco, Caco ainda hoje é considerado como tal. Nas redes ,sempre que o ator publica um clique novo os fãs ficam eufóricos e não economizam nos inúmeros elogios. Em Chocolate com Pimenta, Caco viveu Miguel, um sedutor misterioso que se torna amigo da protagonista.

Kayky Brito foi Bernadete

O intérprete de Bernardete teve uma transformação radical com o passar dos anos. Kayky costuma compartilhar com os fãs a sua rotina fitness e cliques da barriguinha tanquinho. Na novela, ele interpretou um menino que foi criado como menina.

Fúlvio Stefanini

O intérprete do prefeito de Ventura (Vivaldo Albuquerque) não mudou muito fisicamente com o passar dos anos. Seu último papel na TV foi em Amor à Vida como Denizard Trajano Araújo.

Lília Cabral – Chocolate com Pimenta

A atriz continua atuando nas novelas brasileiras. Atualmente, Lília está no ar na reprise de A Força do Querer como a personagem Silvana. Em Chocolate com Pimenta, a atriz interpretou Bárbara, esposa de Vivaldo, prefeito da cidade de Ventura. Na história, a personagem não conta que vem de uma família pobre, mas ostenta looks de época estilosos.