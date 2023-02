10 novelas cotadas para substituir O Rei do Gado

O Rei do Gado (1996), um dos maiores sucessos da década de 90, está no ar para mais uma reprise no Vale a Pena Ver de Novo, faixa de horário destinada para trazer de volta títulos que conquistaram o público no horário nobre. Enquanto a Globo não divulga qual será a trama que substituirá a história de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes), o DCI preparou uma lista com alguns folhetins que poderiam ser escolhidas, usando como critério a audiência e repercussão.

Vale Tudo (1988) pode substituir O Rei do Gado

Vale Tudo, exibida originalmente em 1988, é um dos títulos mais falados pelos noveleiros na web entre as possíveis substitutas de O Rei do Gado. A trama gerou grande repercussão na época, com 61.13 pontos de média de audiência, e a reprise seria uma forma de homenagear o ator Gilberto Braga, que morreu em 2021.

O grande mistério da trama girou em torno da morte de Odete Roitman (Beatriz Segall), que é assassinada nos capítulos finais. O protagonismo da história também fica com Raquel Accioli (Regina Duarte) e sua filha mau-caráter Maria de Fátima (Gloria Pires).

Amor à Vida (2013) - novelas cotadas para substituir O Rei do Gado

A novela de Walcyr Carrasco foi exibida em 2013 e ainda não ganhou uma reprise na Globo e nem no Viva. A trama conquistou 35.51 pontos de média de audiência.

O vilão Félix (Mateus Solano) joga a própria sobrinha recém-nascida no lixo, filha de sua irmã Paloma (Paolla Oliveira). A garota é encontrada por Bruno (Malvino Salvador), que a cria como sua filha. Mais adiante na trama, a protagonista se envolve com o rapaz sem saber que Paulinha é sua herdeira. Há também uma redenção de Félix, que se tornou o grande destaque da novela.

Marron Glacé (1979) - novelas cotadas para substituir

Muito pedida pelos noveleiros, Marron Glacé foi exibida originalmente no final da década de 70. A trama tem mais chances de ser reprisada no Viva do que na Globo, já que é uma obra bastante antiga. Em sua exibição, atingiu 51.47 pontos de audiência.

A história gira em torno dos dramas de três garçons que trabalham no bufê Marron Glacê. Luís César (João Carlos Barroso), um homem comprometido com Andréia (Denise Dumont) e que não percebe o amor de Zina (Nair Cristina) por ele; Oscar (Lima Duarte), um homem solitário; e Juliano (Ricardo Blat), que vive uma relação conturbada com Shirley (Myrian Rios).

Mulheres Apaixonadas (2003) pode substituir O Rei do Gado

Mais um clássico de Manoel Carlos, Mulheres Apaixonadas foi ao ar em 2003 e marcou 46.50 pontos de audiência.

A trama conta a história de várias mulheres, cada um com um drama. A protagonista Helena (Christiane Torloni), que apesar de casa com Téo (Tony Ramos), reencontra um amor do passado, César (José Mayer). Fernanda (Vanessa Gerbelli) cria sozinha a filha Salete (Bruna Marquezine), enquanto Raquel (Helena Ranaldi) sofre violência doméstica.

Salve Jorge (2012) - novelas cotadas para substituir

Bastante assistida no Globoplay, Salve Jorge conquistou 33.97 pontos em sua exibição original. A trama é de autoria de Glória Perez.

Com tráfico humano como tema central, a novela gira em torno da história de Morena (Nanda Costa), que vive de forma humilde no morro do Alemão. Até que ela é enganada por Wanda (Totia Meireles) e é traficada para a Turquia. No Brasil, ela vive um relacionamento com Téo (Rodrigo Lombardi).

O Outro Lado do Paraíso (2017) - novelas cotadas para substituir

Um dos sucessos mais recentes do horário das nove, O Outro Lado do Paraíso, de autoria de Walcyr Carrasco, obteve média de 38.23 pontos.

A história de amor entre Clara (Bianca Bin) e Gael (Sergio Guizé) é interrompida pela mãe do rapaz, Sophia (Marieta Severo), que interna a nora em um manicômio para colocar as mãos nas terras da jovem, ricas em esmeralda. Dez anos depois, a protagonista foge da clínica e retorna milionária em busca de vingança.

Páginas da Vida (2006) pode substituir O Rei do Gado

A trama de Manoel Carlos marcou 47.08 pontos em sua exibição original, se consolidando como outro sucesso do autor.

O público acompanha a história da médica Helena (Regina Duarte), que adota uma criança com Síndrome de Down abandonada pela avó Marta (Lilia Cabral), mãe de Nanda (Fernanda Vasconcellos), morta em um acidente. A protagonista também vive um romance com Diogo (Marcos Paulo).

Por Amor (1997)

Novela de grande repercussão, Por Amor é outra novela de autoria de Manoel Carlos. A trama marcou 42.52 pontos em sua exibição original.

Na trama, Maria Eduarda (Gabriela Duarte) e Helena (Regina Duarte), que são mãe e filha, engravidam na mesma época. No entanto, o bebê da jovem nasce morto devido a uma complicação. É então que Helena decide trocar as crianças e dar o seu filho para Maria, sem que ela saiba, que cria o irmão como se fosse seu herdeiro.

A Próxima Vítima (1995)

A Próxima Vítima, de Silvio de Abreu, marcou 47.41 pontos em sua exibição original. A trama policial é protagonizada por Susana Vieira no papel de Ana, dona de uma cantina italiana.

A trama ganha um ar de mistério quando Francesca (Tereza Rachel) é assassinada após descobrir o caso entre Marcelo (José Wilker) e Ana. A partir daí, outros assassinatos acontecem ao longo da história, aparentemente sem motivo ou conexão entre si.

Rainha da Sucata (1990) pode substituir O Rei do Gado

Clássico da teledramaturgia, Rainha da Sucata marcou 60.91 pontos em sua exibição original. A trama é de autoria de Silvio de Abreu.

O folhetim mostra a decadente elite paulista ao mostra a ascensão de Carmo (Regina Duarte) e a falida Laurinha Figueroa (Glória Menezes). A personagem de Duarte retratava uma nova realidade social em que o crescimento financeiro não estava atrelado ao aprimoramento educacional.

