Novela Gênesis: quem foram os filhos de José do Egito

O final feliz de José está cada vez mais próximo na novela Gênesis. O governador ainda tem um longo trabalho pela frente durante o tempo de escassez que assolará a terra do Egito, mas entra para o time dos pais e começa a aproveitar a vida de ter uma família e crianças em casa. Quais foram os filhos de José do Egito?

Quantos filhos José do Egito teve?

José teve dois filhos, Manassés e Efraim. De acordo com a Bíblia, os dois nasceram durante os sete anos de fartura, antes que a fome se tornasse um problema no mundo. Apesar da crise, o Egito estava bem abastecido por causa do trabalho de preparo de José.

Manassés era o mais velho entre os filhos de José do Egito, ambos os garotos receberam nomes com significados. No capítulos 41 do livro de Gênesis, José diz que o nome do primeiro filho foi escolhido porque “Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai” e no caso do segundo filho “Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido”.

Quando virou pai José já tinha passado dos 30 anos, a Bíblia não especifica exatamente quando entre os sete anos de fartura os meninos nasceram, mas revela que o filho de Jacó estava com 30 anos quando interpretou os sonhos do faraó e posteriormente se tornou governador.

Com quem ele casou?

Ambos os filhos de José do Egito foram gerados por Asenate – com a grafia Azenate em algumas traduções – esposa do governador.

Na Bíblia, a moça se torna a ser companheira de José depois que ele passa de escravo a governador e ganha o nome de Zafenate Paneia. Ela era filha de Potífera, sacerdote de Om, e não conhecia o rapaz antes. Na novela o primeiro encontro da dupla foi diferente e eles se apaixonaram enquanto José ainda era servo de Potifar.

Na novela Gênesis

De acordo com os resumos liberados pela Record TV, a primeira gravidez da esposa de José vai marcar os capítulos de 26 a 29 de outubro na novela Gênesis. A notícia sobre o segundo bebê é prevista para ser dada a José na primeira semana de novembro. Não foram divulgados até agora os nomes dos atores que viverão os filhos de José do Egito no folhetim quando os garotos não forem mais bebês.

