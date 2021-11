Novela Gênesis: Tamar existiu na Bíblia?

Destaque na atual trama de Judá na novela Gênesis, a personagem de Juliana Xavier tem chamado atenção. A jovem já começou sua trajetória no folhetim de forma trágica e ainda tem novas desventuras para viver. Quem foi Tamar na Bíblia?

Tamar na Bíblia

A personagem de Juliana Xavier existiu nas escrituras. Apesar de não haver maiores informações sobre a origem da mulher, como nome dos pais, cidade de origem, entre outros, o nome de Tamar aparece na Bíblia durante as passagens sobre Judá.

Primeiro, ela foi esposa de Er, o filho mais velho de Judá. Porém, o primogênito era muito cruel e por isso Deus o puniu com a morte. Viúva, ela passou a ser esposa do segundo filho de Judá, chamado Onã.

Porém, mais um infortúnio para Tamar, seu segundo marido também morreu, e sem deixar herdeiros. Judá então prometeu que Selá, seu terceiro filho, seria o marido dela, quando crescesse. No entanto, anos depois, Tamar na Bíblia viu que Selá já estava adulto, porém, ela não havia sido chamada para se casar com ele, o que a fez criar um plano contra o sogro.

Ela se disfarçou de prostituta, escondeu o rosto e Judá se deitou com ela sem saber que a mulher era sua nora. Os dois acabaram tendo filhos gêmeos, Perez e Zerá.

Descendência

Uma das crianças de Tamar com Judá, Perez, deu origem a uma descendência que ficaria muito famosa na Bíblia: a do Rei Davi e mais para frente, alguém mais famoso ainda, Jesus Cristo.

No primeiro capítulo de Mateus, no Novo Testamento, é mostrado a genealogia:

Abraão gerou Isaque;

Isaque gerou Jacó;

Jacó gerou Judá e seus irmãos; Judá gerou Perez e Zerá com Tamar na Bíblia;

Perez gerou Esrom;

Esrom gerou Arão; Arão gerou Aminadabe;

Aminadabe gerou Naassom;

Naassom gerou Salmom; Salmom gerou Boaz,

Boaz gerou Obede,

Obede gerou Jessé; Jessé gerou o rei Davi.

Davi gerou Salomão; Salomão gerou Roboão;

Roboão gerou Abias;

Abias gerou Asa; Asa gerou Josafá;

Josafá gerou Jorão;

Jorão gerou Uzias; Uzias gerou Jotão;

Jotão gerou Acaz;

Acaz gerou Ezequias; Ezequias gerou Manassés;

Manassés gerou Amom;

Amom gerou Josias; Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia.

Depois do exílio na Babilônia:

Jeconias gerou Salatiel;

Salatiel gerou Zorobabel;

Zorobabel gerou Abiúde;

Abiúde gerou Eliaquim;

Eliaquim gerou Azor;

Azor gerou Sadoque;

Sadoque gerou Aquim;

Aquim gerou Eliúde;

Eliúde gerou Eleazar;

Eleazar gerou Matã;

Matã gerou Jacó;

Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus.

Assim, ao todo houve catorze gerações de Abraão a Davi, catorze de Davi até o exílio na Babilônia, e catorze do exílio até o Cristo.

Na novela

No folhetim da Record, Tamar da Bíblia é interpretada pela atriz Juliana Xavier, de 26 anos. A jovem já apareceu em outras produções do canal, como Bicho do Mato (2006), Caminhos do Coração (2007), Os Mutantes (2008), Promessas de Amor (2009), Rebelde (2011), Milagres de Jesus (2014), Apocalipse (2017) e Jesus (2018).

Na trama de Gênesis, a moça ainda não deu a luz aos filhos de Judá, ela ainda está no processo de ser prometida para Selá, o terceiro filho do sogro.

Depois de ler sobre Tamar na Bíblia, veja também – O que acontece com Adurrá em Gênesis depois de escapar da morte