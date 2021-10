O que acontece com Adurrá em Gênesis depois de escapar da morte

O personagem de Ricardo Lyra precisou fugir da ira do faraó (Fernando Pavão), levou uma flechada de Abumani (Dudu de Oliveira) e ainda foi parar em um rio cheio de crocodilos, mas ele sobreviveu a tudo isso para continuar planejando maldades na novela da Record. O que acontece com Adurrá em Gênesis? O vilão fará uma aliança em breve.

O que vai acontecer com Adurrá em Gênesis?

Depois que escapar do trágico destino que seria se tivesse sido pego por um dos crocodilos no Rio Nilo, Adurrá vagará pelas ruas do Egito disfarçado e esbarrará em uma antiga conhecida, Neferíades (Daniela Albuquerque).

O homem passará a usar uma única túnica preta. Quando encontrar com a ex-esposa de Potifar, o ex-vizir do rei dirá que ao ser cobrir por completo, as pessoas pensam que ele é alguém amaldiçoado e por isso ficam longe.

José, Abumani e demais pensarão que o vilão está morto, enquanto isso, ele estará planejando o que fará para se vingar do governador do Egito. O que vai acontecer com Adurrá na novela Gênesis depois do encontro com Neferíades é que a dupla vai se juntar, eles firmarão um pacto e bolarão um plano juntos – Ainda não foi revelado o que eles farão contra José.

O reencontro de Adurrá e Neferíades que vai acontecer na novela Gênesis será nas ruas da cidade, o personagem de Ricardo Lyra vai esbarrar na mulher, que estará suja e mal vestida. A vilã revelará que está vivendo de esmolas, restos e se prostituindo para conseguir comer.

Desmascarado

O vilão foi desmascarado por Menkhe, personagem de Renato Rabelo. A dupla havia tido uma conversa em que Adurrá, enfurecido com o casamento de José e Asenate, falou sobre ter sido abordado por um informante de Apepi e sugeriu que conseguiria derrubar o governador se virasse aliado do faraó exilado.

O escriba estranhou o comportamento do colega e pouco depois o viu conversando de forma misteriosa com Teruel (Amauri Oliveira). Menkhe ouviu o papo e confirmou suas suspeitas em relação ao vizir, o escriba então chamou os guardas do palácio, o que deu início na fuga de Teruel e Adurrá em Gênesis, que foi parar no rio cheio de crocodilos.

