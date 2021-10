Tamar da novela Gênesis: o que vai acontecer nos próximos capítulos

Tamar perderá seus segundo marido em breve na novela Gênesis. Após ficar viúva de Er (Tiago Marques), ela se casou com Onã (Caio Veagati), mas ele também terá um fim trágico na trama. A personagem é interpretada pela atriz Juliana Xavier, que já esteve em outras tramas da Record e da Globo.

O que vai acontecer com Tamar na novela Gênesis?

Nos próximos capítulos, Tamar vai ter que passar pelo sofrimento de perder o marido pela segunda vez. Segundo o PurePeople, o homem reclamará da da sujeira do pasto com seus servos. É então que vai escorregar e cairá, batendo a cabeça com força em cima de um cesto. Ele vai perceber que ficou com um cutelo preso na sua cabeça. Onã vai retirar o objeto, mas seu sangue vai começar a escorrer pela nuca até que ela perca a cor e morra.

Após a morte do segundo marido, Tamar terá mais um papel importante na história. Ela conseguirá impedir que Judá se jogue de um penhasco. O rapaz será atentado por Lúcifer (Igor Rickli) a se matar, mas a garota evitará a tragédia.

Ao longo da novela, a personagem já passou por agressões cometidas por seu ex-marido Er. Além disso, ela também foi abusada sexualmente por ele no dia do casamento dos dois.

Quem é Juliana Xavier?

A atriz de 26 anos é conhecida pelo seu trabalho em novelas da Record.

Juliana começou sua carreira em 2006, na novela Bicho do Mato. Desde então, ela emplacou outros trabalhos em Caminhos do Coração (2007), Os Mutantes (2008), Promessas de Amor (2009), Rebelde (2011) e Milagres de Jesus (2014).

A atriz também já apareceu nas telinhas da Globo. Em 2015, ela esteve em Malhação: Sonhos e em Malhação: Seu Lugar no Mundo no ano seguinte. Atualmente, ela continua na Record.

Antes de dar vida à personagem Tamar em Gênesis, Juliana interpretou a jovem Letícia em Apocalipse (2017) e Maria em Jesus (2018). Ela também esteve em Jezabel (2019) como Dido.