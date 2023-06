Estreias do Viva em julho de 2023 tem novela nunca reprisada

Veja quais são as estreias do canal Viva no mês de julho de 2023. Na imagem, cena da novela Escrito nas Estrelas (à esquerda) e da série Dercy de Verdade (à direita) - Foto: Reprodução/Globo

O mês de julho reserva algumas novidades para quem está de olho em quais serão as estreias do Viva. O canal vai apresentar uma série em homenagem a Dercy Gonçalves, além disso, a novela Escrito nas Estrelas vai substituir Força de Um Desejo nas tardes da emissora.

Novela Escrito nas Estrelas estreia no canal Viva em julho de 2023

Da autora Elizabeth Jhin, a novela Escrito nas Estrelas (2010) é uma das estreias do Viva e chega nas telinhas dia 17 de julho, uma segunda-feira. É a primeira vez que a trama será reprisada.

O folhetim entrará na grande do canal na faixa das 15h30 para substituir Força de Um Desejo e ganhará reprises de seus capítulos às 23h45 diariamente e maratona com todos os episódios da semana aos domingos, entre 14h00 e 19h00.

A história do folhetim de 143 capítulos é centrada em três personagens, o médico renomado Ricardo Aguillar (Humberto Martins), seu filho, o estudante de medicina Daniel (Jayme Matarazzo), e uma humilde moradora de uma comunidade do Rio de Janeiro, Viviane (Nathalia Dill).

Ricardo e Daniel são muito diferentes, o médico é ousado e tem uma clínica de inseminação artificial, enquanto Daniel é idealista e trabalha em um posto médico de uma comunidade pobre em Botafogo. Os dois entram em conflito depois que uma enchente destrói o local em que Daniel atende e ele pede para levar os pacientes para a clínica do pai.

Ricardo não aceita, o que causa uma intriga entre eles e faz o rapaz resolver levar todos até uma casa que herdou em Petrópolis após a morte da mãe. Durante este tempo, ele conhece Viviane, uma jovem forte e decidida que o fascina por se importar com as pessoas, mas acaba foragida da polícia por conta um roubo realizado por seu pai e atinge injustamente a moça.

Durante a viagem para Petrópolis, um acidente acontece na estrada, Daniel morre e Viviane fica ferida. Depois de algum tempo após a tragédia, Ricardo então toma uma decisão, usar o esperma congelado do filho para gerar o neto em uma barriga de aluguel.

O médico sai a procura de uma mulher para a tarefa e Viviane é obrigada a aceitar a proposta ao ser chantageada por Gilmar (Alexandre Nero), o ambicioso e mau caráter secretário de Ricardo, que deseja passar a perna no patrão.

Dercy de Verdade também está entre as estreias do Viva de julho

A série Dercy de Verdade estreia no dia 1 de julho e fica no lugar do Xou da Xuxa na faixa das 16h15 aos sábados. A exibição é uma homenagem a história da irreverente humorista, que morreu há 15 anos, aos 101 anos de idade. As reprises dos episódios serão às 03h25 nos domingos e às 05h35 nas segundas-feiras.

Escrita por Maria Adelaide Amaral, a produção dirigida por Jorge Fernanda foi exibida originalmente em janeiro de 2012 e conta com apenas 4 episódios. Duas atrizes se dividem no papel de Dercy em fases diferentes da série. Primeiro, ela é interpretada por Heloísa Périssé e depois o papel passa para Fafy Siqueira.

A trama da produção mostra Dercy Gonçalves desde a juventude até as grandes reviravoltas da carreira que a transformaram em um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira.

Programação do Viva em julho

Além das estreias do Viva, o mês de julho continuará exibindo várias novelas que já estão na programação do canal há algum tempo. As últimas novidades na emissora foram as estreias de O Sexo dos Anjos e Corpo Dourado no mês de junho.

Malhação 2010: às 10h30 de segunda a sexta, o público confere Malhação 2010, que conta a história de Pedro (Bruno Gissoni) e Catarina (Daniela Carvalho), dois jovens de mundos totalmente diferentes que se aproximam ao estudarem no colégio Primeira Opção.

A Sucessora: de segunda a sábado, às 11h45, o público do Viva confere A Sucessora na faixa especial de Manoel Carlos. A atração é estrelada por Susana Vieira, que vive Marina, uma mulher que muda de vida depois que se casa com o viúvo Roberto Steen (Rubens de Falco), que tem obsessão pela primeira esposa.

Corpo Dourado: com Cristiane Oliveira como protagonista, Corpo Dourado chegou no dia 12 de junho entre as estreias do Viva e ainda tem muito tempo no ar. A trama exibida de segunda a sábado às 13h00 segue a vagueira Selana, que sonha em encontrar um príncipe encantado.

O Sexo dos Anjos: às 14h40 de segunda a sábado, uma das mais recentes estreias do Viva, O Sexo dos Anjos chegou no canal no dia 19 de junho e assim como Escrito nas Estrelas, que estreia em julho, nunca foi reprisada nas telinhas antes. A trama mostra um emissário (Felipe Camargo) que vai para a Terra na missão de levar a alma da bondosa Isabela (Isabela Garcia), mas acaba apaixonado.

Senhora do Destino: no ar de segunda a sábado às 13h45, Senhora do Destino está nas telinhas do Viva desde março e segue a história de Maria do Carmo (Susana Vieira), uma forte mulher que teve a filha caçula sequestrada por Nazaré (Renata Sorrah).

Amar a Morte: exibida de segunda a sábado às 20h30, Amar a Morte é mexicana e mostra a vida de três pessoas que se tornam entrelaçadas depois que há uma troca de corpos.

