Qual novela vai substituir Força de um Desejo no Viva em 2023

No ar desde outubro de 2022, Força de um Desejo só será finalizada em julho de 2023 no canal Viva, totalizando nove meses no ar. Com ainda algumas semanas no ar, a longa obra de Gilberto Braga e Alcides Nogueira já tem substituta escolhida, a novela Escrito nas Estrelas. De Elizabeth Jhin, a produção é uma grande novidade para o público que quer relembrar a trama de 2010, já que ela nunca foi reprisada e ainda não está no catálogo da Globo.

Que novela entra no lugar de Força de Um Desejo?

A novela Escrito nas Estrelas estreia no canal Viva no dia 17 de julho e assume a faixa das 15h30 no lugar de Força de Um Desejo, que conta com reprises diariamente por volta das 23h45 e tem maratona aos domingos entre as 14h00 e 19h00.

Exibida originalmente na faixa das 18h da TV Globo entre 12 de abril e 24 de setembro de 2010, a substituta terá um tempo bem menor de exibição do que sua antecessora. No total, o folhetim conta com 143 capítulos.

A trama é estrelada por três figuras, o conceituado médico Ricardo Aguillar (Humberto Martins), que é viúvo há uma década e tem uma clínica de fertilização, o filho de Ricardo, o jovem idealista Daniel (Jayme Matarazzo), que é estudante de medicina, e a humilde Viviane (Nathalia Dill), que vive em uma comunidade e é filha de um trambiqueiro irresponsável.

Pai e filho possuem diferenças gritantes e visões muito distintas de mundo. Quando uma enchente atinge uma comunidade pobre de Botafogo em que Daniel trabalha, o rapaz tenta levar os feridos e desabrigados para a clínica do pai endinheirado, mas não é recebido como gostaria.

O rapaz então decide carregar todos para uma casa em Petrópolis que herdou após a morte da mãe. Durante este período e a preparação para a viagem até a região serrana do Rio de Janeiro, ele conhece Viviane e fica fascinado pela determinação da garota.

O problema é que Viviane é vítima de um dos delitos do pai, que após um roubo, deixa joias no barraco em que mora a garota. As provas do crime são encontradas pela polícia e Viviane é presa. A jovem consegue fugir e tenta se esconder com Rafael, que parte em viagem para Petrópolis. No entanto, um acidente ocorre na estrada e o rapaz morre.

Com o luto, Ricardo resolve usar o sêmen congelado do filho em uma barriga de aluguel, para gerar seu neto. O ambicioso secretário de Ricardo, Gilmar (Alexandre Nero), descobre que Viviane é foragida da polícia e obriga a moça a aceitar gerar o filho de Rafael para tentar passar a perna no patrão.

