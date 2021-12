Atores de Carinha de Anjo: veja o antes e depois dos artistas

Remake de um dos grandes sucessos mexicanos, Carinha de Anjo estreou nas telinhas da garotada em 2016 e ficou no ar até 2018. Um bom tempo se passou desde então e a vida de todo mundo mudou, inclusive a dos artistas que fizeram parte do elenco. Veja o antes e depois dos atores de Carinha de Anjo!

Atores de Carinha de Anjo antes e depois – Dulce Maria

Quando interpretou a protagonista em Carinha de Anjo, Lorena Queiroz tinha 5 anos de idade. Hoje a menina já completou 10 anos e continua trabalhando como atriz, no cinema, na TV e no teatro. Além disso, ela também tem uma carreira musical e é influenciadora digital com mais de 6 milhões de seguidores e 831 mil no TikTok.

Tereza

A mãe de Dulce Maria apareceu pouco em Carinha de Anjo, pois a personagem morreu em um acidente de asa-delta quando a menina tinha 3 anos de idade. A personagem foi interpretada por Lucero, uma atriz, cantora e apresentadora mexicana. Hoje a famosa está com 52 anos de idade e está afastada das novelas, brasileiras ou mexicanas, desde 2016.

Nicole

A vilã da trama foi interpreta pela atriz Dani Gondim, hoje com 29 anos a famosa soma trabalhos também na TV Globo e apareceu nas telinhas pela última vez em 2020, quando viveu Patrícia na novela Bom Sucesso, estrelada por Grazi Massafera.

Cecília – Atores de Carinha de Anjo antes e depois

A atriz de 28 anos continuou se dedicando a carreira depois que interpretou Cecília em Carinha de Anjo. A famosa esteve em três filmes depois da novela, Rota de Fuga (2017), Real: O Plano por trás da História (2017), O Filme da Minha Vida (2017) e depois trabalhou na Globo. De 2018 a 2019, ela apareceu nas novelas Deus Salve o Rei e Órfãos da Terra. O trabalho mais recente da famosa é o filme Loop, lançado em 2021.

Gustavo

Pai de Dulce Maria, o ator está atualmente com 40 anos de idade e trabalhou na TV Globo e Record depois da produção do SBT. Foi Cecílio em Os Nascem os Fortes, de 2018, e Adão em Gênesis no começo de 2021.

Irmã Fabiana – Atores de Carinha de Anjo antes e depois

Karin Hils completou 42 anos de idade em fevereiro deste ano e está com tudo. A professora de música das crianças de Carinha de Anjo está atualmente estrelando a peça Donna Summer Musical em São Paulo, sob a direção de Miguel Falabella. Em 2022 ela vai estar na série musical O Coro – Sucesso Aqui Vou Eu, do Disney+.

Adriana

Marianna Santos viveu a pequena Adriana quando tinha 5 anos de idade, agora a garotinha está com 10 anos e continua atuando. Além disso, ela é influenciadora digital e soma mais de 2,3 milhões de fãs no Instagram. Em breve, você poderá assisti-la em Poliana Moça, como a personagem Yuna.

Estefânia

Conhecida como Tia Peruca, a prima de Gustavo na novela Carinha de Anjo está atualmente com com 41 anos. Depois de interpretar Estefânia, ela viveu Laura no filme Lara (2017) e a versão jovem de Débora em Ninguém Tá Olhando (2019), comédia vencedora de Emmy Internacional.

Frida – Atores de Carinha de Anjo antes e depois

A atriz de 13 anos é canadense, mas mora no Brasil desde os 3 anos, por isso fala português perfeitamente. A famosa também é cantora e influenciadora digital, com mais de 2,1 milhões de seguidores no Instagram. Seu último projeto de atuação foi a série Bugados (2019), do Mundo Gloob.

Valentina

A atriz Valenthina Rodarte de 13 anos interpretou na época da novela a personagem Valentina, uma das amizades de Dulce. A garota tem experiência no teatro e também trabalha com dublagem. No Instagram ela tem mais de 350 mil seguidores.

Padre Gabriel

Intérprete do irmão de Gustavo e tio de Dulce Maria, o ator de 35 anos atuou em algumas séries depois de Carinha de Anjo e em 2021 fez uma participação na novela Nos Tempos do Imperador, como José de Alencar e trabalhou no filme da Netflix Confissões de uma Garota Excluída. Atualmente ele está em cartaz no Rio de Janeiro, com a peça O Presente de Carluxa e outras estórias.

Zeca – Atores de Carinha de Anjo antes e depois

O eterno Cirilo de Carrossel, Jean Paulo Campos interpretou Zeca de Oliveira, atualmente ele está com 18 anos de idade. De 2018 a 2021, ele esteve em duas comédias estreladas por Danilo Gentili, Os Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro (filme) e Exterminadores do Além (série). Além disso, ele é influenciador digital com mais de 3,3 milhões de seguidores no Instagram.

Bárbara

A estreia da atriz Renata Randel aconteceu nas telinhas com a personagem Bárbara em Carinha de Anjo, depois disso no filme Renascidos – Novo Coração e também é artista de teatro. A atriz completou 15 anos há alguns dias e se formou no ensino fundamental, a partir de 2022 ela estará cursando o ensino médio.

Vitor

Intérprete de Vitor, um empresário que larga tudo para se dedicar a sua paixão, a culinária, o ator que já viveu Renato Russo nas telonas (em Somos Tão Jovens), hoje está com 41 anos de idade. Ele trabalhou em O Vendedor de Sonhos (2016) e A Comédia Divina (2017) depois de Carinha de Anjo e faz parte da Companhia ‘Teatro Intimo’ desde 2005.

