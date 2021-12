Novela Mar de Amor elenco: quem é quem na trama do SBT

A partir do dia 13 de dezembro, o SBT vai exibir uma nova novela mexicana na faixa das 17h, Mar de Amor, estrelada por Zuria Veja e Mario Cimarro. A produção ficou no ar de 2009 a 2010 no México e foi exibida pela primeira vez no Brasil em 2016. Conheça o elenco da novela Mar de Amor!

Estrela Marina na novela Mar de Amor elenco

Na novela Mar de Amor, Estrela Marina ganha a vida como pescadora em Praia Escondida e sonha em ir para a cidade grande. A moça foi criada pelos padrinhos e foi fruto de um estupro sofrido pela mãe no passado.

A protagonista passa a ter ciúmes de Victor quando ele se propõe a ajudar Coral, uma mulher de seu passado, a recuperar a memória.

Victor Manuel

O personagem Victor Manuel é um homem bem sucedido e capitão de um barco. Filho único de uma família importante e bem de vida, ele se apaixona por Estrela, mas tem o coração balançado quando Coral retorna. Victor então fica em dúvida sobre seus reais sentimentos.

Coral – Novela Mar de Amor elenco

Sem caráter, Coral aparece de forma súbita na novela Mar de Amor. Após uma noite de tempestade, ela aparece na praia sem memória. Há quem pensa que a mulher é uma sereia e Victor a reconhece como alguém de seu passado. Obcecada pelo homem, faz de tudo para conquistá-lo e destruir a vida de Estrela.

Oriana

Filha do homem mais rico da cidade, Oriana é egoísta e arrogante. Quer a todo custo expulsar os pescadores de Praia Escondida, para poder construir um grande empreendimento no local. A vilã também se apaixona por Victor e por isso atormenta a vida de Estrela.

Leon – Elenco da novela Mar de Amor

Leon, pai de Oriana, o homem é milionário, malvado e sem escrúpulos. Deseja destruir as casinhas de Praia Escondida para que os pescadores locais fiquem sem onde morar. Quer projetar uma construção no local que pode triplicar sua fortuna.

Cacilda

Cacilda, personagem da atriz Erika Buenfil é mãe biológica de Estrela, ela engravidou da filha por causa de um estupro. Depois do abuso, a mulher perdeu a sanidade e a menina foi criada por outras pessoas. Gosta de vagar por Praia Escondida.

Guilhermo

Cunhado de Leon, o personagem Guilhermo é um homem atormentado, pois convive com um segredo obscuro do passado, que não o deixa ser feliz de verdade.

Helena – Elenco da novela Mar de Amor

Helena é filha de Leon e irmã de Oriana, tem uma personalidade bem diferente da irmã e é mais inocente e doce. Ao longo da novela Mar de Amor se apaixona por Salvador.

Jorge

Na nova novela do SBT, Jorge é filho de Leon com Luz Garaban, assim ele é meio irmão de Oriana e Helena, por parte de pai, e de Lorenzo pelo lado da mãe.

