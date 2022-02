Novela Mar do Sertão: estreia pode ser adiada na Globo

Mário Teixeira, autor de Mar do Sertão; estreia ocorre no segundo semestre deste ano - Foto: Divulgação/Globo

Trama deve entrar no ar no segundo semestre de 2022

Além da Ilusão estreou há pouco tempo mas a Globo já prepara a sucessora do folhetim do horário das seis. Se trata da novela Mar do Sertão, prevista para entrar no ar no último trimestre deste ano – entretanto, a trama pode sofrer atrasos devido a problemas internos na emissora.

Quando estreia a novela Mar do Sertão?

A novela Mar do Sertão estreia no último trimestre de 2022, ainda sem data certa. Mas, nos últimos dias, o diretor Vinícius Coimbra, que estava no comando da trama, foi afastado da emissora devido as acusações de racismos feitas por alguns atores de Nos Tempos do Imperador. Ele foi substituído por Allan Fiterman, mas a mudança deve atrasar a obra. As informações são do Notícias da TV.

Sendo assim, Além da Ilusão já começa a ter seus capítulos esticados através da edição. Ainda não se sabe quantos dias ou semanas a mais a atual novela das seis terá além do previsto.

Também não se sabe quem estará no elenco de Mar do Sertão. A novela ainda está em fase de escolher os atores, mas segundo o RD 1, Chay Suede pode ser um dos protagonistas. As gravações devem ser iniciadas nos próximos meses.

Segundo informações de Patrícia Kogout, do jornal o Globo, a trama deve colocar uma atriz estreante no papel de Candoca, a protagonista.

Mar do Sertão irá se passar em uma cidade fictícia do Nordeste brasileiro.

Quem é o autor da trama?

Mar do Sertão é de autoria de Mario Teixeira, que já escreveu outras novelas da emissora.

Seu primeiro trabalho na Globo foi em 2000, quando escreveu O Cravo e a Rosa junto com Walcyr Carrasco. O folhetim é um dos maiores sucessos da emissora e está sendo reprisado atualmente no horário vespertino.

Foi colaborador de A Padroeira (2001), Ciranda de Pedra (2008), Tempos Modernos (2010), Passione (2010) e co-autor de I Love Paraisópolis (2015). Sua estreia como autor principal de uma novela foi em 2016, quando escreveu Liberdade, Liberdade. O Tempo Não Para (2018) também é de sua autoria.

No ano passado, ele escreveu Passaporte Para Liberdade, minissérie sobre a vida de Aracy de Carvalho, conhecida como o Anjo de Hamburgo.

Atual novela das seis

Enquanto Mar do Sertão não fica pronta, o público acompanha Além da Ilusão, atual novela das seis.

O folhetim é escrito por Alessandra Poggi e é divido em duas fases. Na primeira, Davi (Rafael Vitti) e Elisa (Larissa Manoela) se apaixonam, mas são impedidos de viver esse amor, pois Matias (Antonio Calloni) não aprova o relacionamento da filha.

O pai da jovem acaba matando a própria filha por acidente e coloca a culpa no mágico, que passa dez anos na cadeia injustamente. Quando ele foge da prisão, a novela inicia sua segunda fase. Agora, ele irá se apaixonar por Isadora (Larissa Manoela), irmã de sua falecida namorada.

A novela vai ao ar de segunda a sábado no horário das 18h.

