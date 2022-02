Quem morreu na novela Um Lugar ao Sol? Veja 4 despedidas

A atual novela das nove está próxima do fim. Ao longo da trama, alguns personagens já morreram e outras ainda terão destinos trágicos na história escrita por Lícia Manzo. Quem morreu na novela Um Lugar ao Sol? Relembre quem já deixou o folhetim e saiba o que virá pela frente.

Renato – Quem morreu na novela Um Lugar ao Sol?

O primeiro personagem que morreu em Um Lugar ao Sol foi Renato (Cauã Reymond). O filho adotivo de Elenice (Ana Beatriz Nogueira) foi confundido pelo tráfico com Christian – na ocasião, o amigo de Ravi (Juan Paiva) estava devendo R$50 mil para os bandidos.

A morte aconteceu logo após o encontro de Christian e Renato. O playboy teve a ideia de subir o morro para pagar a dívida do irmão, mas acabou sendo assassinado.

Foi assim que Christian resolveu assumir o lugar do gêmeo. Até agora, as únicas pessoas que sabem que o verdadeiro Renato está morto são Túlio (Daniel Dantas), Ruth (Pathy Dejesus) e Ravi.

+ Final de Christian em Um Lugar ao Sol tem cadeia e solidão

Joy

Outra personagem que já deixou a novela foi Joy (Lara Tremouroux). A jovem problemática fazia par romântico com Ravi, com quem teve um filho, Francisco.

A irmã de Mimi (Maithê Rodrigues) se aventurava pelas ruas do Rio de Janeiro pichando os mais altos prédios – e é assim que ela morre. A corda que prende Joy em um viaduto enquanto ela desenhava no local rompe e a personagem cai de uma grande altura. Ravi, que assistiu toda a cena, ficou atônito.

Antes de sair do folhetim, Joy ainda subornou Christian/Renato e traiu Ravi com Damón (Ruan Aguiar). A personagem foi bastante odiada pelo público da novela.

Elenice e Teodoro

Elenice e Teodoro (Fernando Eiras) vão morrer no final de Um Lugar ao Sol. De acordo com informações da jornalista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, ambos vão falecer vítimas de covid-19. Porém, a novela não mostrará os personagens doentes e o fato será apenas mencionado por Rebeca (Andrea Beltrão).

A morte ocorrerá após o julgamento de Christian – a farsa do protagonista será exposta e ele será preso no fim da novela.

Túlio e Ruth

O casal Túlio e Ruth também terão um desfecho trágico em Um Lugar ao Sol. Os vigaristas vão planejar um último golpe antes de fugirem juntos – eles vão roubar milhões de reais de Santiago (José de Abreu).

Entretanto, durante a fuga, o helicóptero que leva o casal de bandidos caíra no mar do Rio de Janeiro, segundo informações do Notícias da TV. Mais uma vez, o folhetim não deve mostrar a morte dos vilões.

Quem vai receber a notícia primeiro será Rebeca. O público vai ficar sabendo sobre a morte quando a filha de Santiago der a notícia para Ilana (Mariana Lima).

Quando termina a novela?

Um Lugar ao Sol termina no dia 25 de março, sexta-feira. A Globo já anunciou oficialmente que o remake de Pantanal vai ao ar a partir do dia 28.

Pantanal é a grande aposta da emissora para 2022. Cada capítulo do folhetim custou, em média, R$1 milhão aos cofres da Globo, tornando-se a novela mais cara da história da teledramaturgia, de acordo com o NaTelinha.

O folhetim é um remake do sucesso exibido pela TV Manchete em 1990 – na época, Pantanal chegou a superar a Globo em audiência.

A nova versão está sendo adaptada por Bruno Luperi, neto do autor da trama original, Benedito Ruy Barbosa.

+ Novela Pantanal 2022: Renato Góes vê onça e conta experiência em MS