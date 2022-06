Novela O Cravo e a Rosa horário: que horas começa hoje

Quem acompanha de segunda a sexta-feira as peripécias do casal Petruchio e Catarina deve ter se decepcionado nas últimas semanas, em que o folhetim não foi exibido todos os dias e a novela O Cravo e a Rosa horário teve mudanças. Alguns capítulos da obra de Walcyr Carrasco não foram ao ar por causa de partidas de futebol que ocuparam a programação do canal. Porém, pode ficar tranquilo que hoje (29) a transmissão será normal, assim como nos demais dias da semana. Confira também como ficará a programação da emissora a partir de julho.

Novela O Cravo e a Rosa horário de hoje

Hoje, quarta-feira (29), a novela O Cravo e a Rosa irá começar às 14h45, depois do Jornal Hoje, segundo a programação do canal. O horário é o mesmo de sempre do folhetim, que não contará com nenhuma alteração em sua exibição nos demais dias da semana.

Ainda de acordo com o cronograma oficial da TV Globo, disponível online para consulta, o capítulo desta quarta terá 45 minutos no total. Depois, o folhetim cederá espaço para a Sessão da Tarde, que exibirá a animação Minions.

Não é possível saber o que acontecerá neste novo capítulo de O Cravo e a Rosa, pois a Globo só libera os resumos de seus folhetins inéditos. Como reprises podem contar com diversas reedições, essas exibições não disponibilizam os acontecimentos do folhetim com antecedência para o público ou imprensa.

Quem perdeu o capítulo de segunda-feira (27) – terça-feira (28) teve jogo e a novela não foi exibida – ficou sem ver os seguintes momentos: o médico disse para Petruchio que ele está com pneumonia. Candoca caiu na conversa de Heitor e acreditou na declaração do interesseiro. Marcela pediu para Heitor que arranjasse um novo vigarista para enganar Januário. E por fim, Calixto contou para Catarina que a fazenda está muito mal financeiramente.

Horários de quinta e sexta

Na quinta-feira (30) e na sexta-feira (1), os horários de O Cravo e a Rosa serão os mesmos: às 14h45, depois do Jornal Hoje. Nestes dois dias, o folhetim também terminará às 15h30 e cederá espaço para a sessão da tarde. Por enquanto, a TV Globo não informou nenhuma mudança para a próxima semana, de 4 a 8 de julho, por conta de alguma partida de futebol ou outra alteração de programação.

Confira horários desta semana:

Novela O Cravo e a Rosa horário de hoje, quarta-feira (29/06) – começa 14h45 e termina 15h30

Quinta-feira (30/06) – começa 14h45 e termina 15h30

Sexta-feira (01/07) – começa 14h45 e termina 15h30

Sábado e domingo (02 e 03 de julho) – a novela não é exibida no fim de semana

Programação da Globo irá mudar em julho, mas novela não será afetada

No próximo mês, a TV Globo fará algumas mudanças na programação matutina do canal. A novela O Cravo e a Rosa horário não será afetado pelas alterações. Assim como os demais folhetins da emissora, nenhuma mudará de faixa de horário por enquanto.

E o que vai mudar? Os programas Mais Você e Encontro vão inverter suas exibições. A atração com Ana Maria Braga costuma entrar no ar às 09h30, depois do Bom dia Brasil. No entanto, agora o programa terá início uma hora mais tarde, às 10h30. Quem ficará na faixa das 09h30 agora é o Encontro, que não terá mais Fátima Bernardes e será comandado por Patrícia Poeta, que até então apresentava o É de Casa.

Nos fins de semana, Patrícia Poeta será substituída no É de Casa por Maria Beltrão, apresentadora que estave à frente do Estúdio I, da GloboNews, por vários anos. A jornalista comandará o programa ao lado de Rita Batista, Talitha Morete e Thiago Oliveira.

Horários de novelas vão continuar iguais

O Cravo e a Rosa: 14h45

A Favorita: 17h05

Cara e Coragem: 18h25

Além da Ilusão: 19h40

Pantanal: 21h30

Veja o vídeo de divulgação da emissora sobre a nova programação:

