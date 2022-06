Sessão da Tarde desta semana: programação entre 27/06 e 01/07

A Sessão da Tarde desta semana exibirá Divórcio (2017), Eu, Robô (2004) e mais títulos de comédia, romance e ação. Os filmes são exibidos no horário vespertino da emissora, logo após a edição especial de O Cravo e a Rosa. Veja a programação completa.

Segunda-feira, 27 de junho – Divórcio (2017) – Sessão da Tarde desta semana

A semana começa com a exibição do filme Divórcio. No longa-metragem, Noeli e Juno levam uma vida simples até que o casal enriquece quando o molho de tomate Juno, criado por eles, torna-se um sucesso. No entanto, a relação se desgasta, e eles acabam se separando. Para defender o patrimônio, cada um tenta achar o melhor advogado para si, o que gera um processo de divórcio cheio de confusões.

Título Original: Divórcio

Elenco: Murilo Benício, Camila Morgado, Sabrina Sato, Antônio Petrin, Luciana Paes

Nacionalidade: brasileira

Gênero: comédia

Horário: 15h30, horário de Brasília.

Terça-feira, 28 de junho – Eu, Robô (2004)

Na terça-feira, é a vez de Eu, Robô. A história do filme se passa no ano de 2035, quando já é comum que robôs sejam usados como empregados e assistentes dos humanos. Para manter a ordem , esses robôs possuem um código de programação que impede a violência contra humanos, a Lei dos Robóticos. Ao longo da trama, o policial Dr. Miles aparece morto e o principal suspeito é um robô, levando à polícia a pensar na possibilidade das máquinas terem encontrado um jeito de driblar a Lei dos Robóticos.

Título Original: I, Robot

Elenco: Will Smith, Bridget Moynahan, Alan Tudyk, Bruce Greenwood

Nacionalidade: americana

Gênero: ficção científica, ação

Horário: 15h30, horário de Brasília.

Quarta-feira, 29 de junho – Minions (2015) – Sessão da Tarde desta semana

Quarta é dia de animação. Os Minions são seres milenares que têm como missão servir aos maiores vilões. Em depressão desde a morte de seu antigo mestre, eles tentam encontrar um novo chefe. Fica à cargo de Kevin, Stuart e Bob ir até uma convenção de vilões para encontrar um novo líder. É lá que eles conhecem Scarlet Overkill, que ambiciona ser a primeira mulher a dominar o mundo.

Título Original: Minions

Elenco: Pierre Coffin, Steve Carell, Sandra Bullock, Chris Renaud, Jon Hamm

Nacionalidade: americana

Gênero: Infantil/Comédia

Horário: 15h30, horário de Brasília.

Quinta-feira, 30 de junho – Bem-Vindo à Vida (2012)

Em Bem-Vindo à Vida, o pai de um jovem vendedor morre. O filho encontra uma herança de 150 mil dólares com um bilhete pedindo para que o dinheiro seja entregue para uma meia-irmã que ele nunca conheceu. O jovem fica dividido entre entregar o dinheiro ou não.

Título Original: People Like Us

Elenco: Chris Pine, Elizabeth Banks, Michelle Pfeiffer, Olivia Wilde

Nacionalidade: americana

Gênero: Drama

Horário: 15h30, horário de Brasília.

Sexta-feira, 1 de julho – Uma Família em Apuros (2012) –

Sessão da Tarde desta semana

Para terminar a semana, a Globo exibe o filme Uma Família em Apuros. Na ausência da filha, Artie e Diane Decker cuidam dos netos. Eles discordam com o método que a filha cuida das crianças, excluindo punições e deixando a diversão de lado. Eles decidem abandonar as recomendações da mãe dos garotos e adotar seu próprio método, para consigam conquistar seus netos de verdade.

Título Original: People Like Us

Elenco: Billy Crystal, Bette Midler, Marisa Tomei, Bailee Madison

Nacionalidade: americana

Gênero: comédia

Horário: 15h30, horário de Brasília.

Os filmes vão ao ar de segunda a sexta no canal aberto da Globo, às 15h30. Também é possível acompanhar a programação através do Globoplay. É preciso ter um cadastro gratuito na plataforma – depois, é só clicar em “Agora na TV” no horário indicado.

Depois de ver qual a programação da Sessão da Tarda desta semana, veja também: Tadeu casa com Guta? Peão passa por nova decepção.

+ Músicas da novela Pantanal crescem mais de 1700% no streaming