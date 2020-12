Novela Pantanal: como está o elenco 30 anos depois?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A novela “Pantanal” foi um grande clássico da televisão brasileira. Exibida pela extinta Rede Manchete em 1990, com um elenco de ouro, fez história ao derrubar a audiência até mesmo da TV Globo na época.

A novela do autor Benedito Ruy Barbosa, 30 anos depois, volta a causar burburinho com a confirmação de um remake produzido pela TV Globo, que estreia em outubro de 2021. A nova versão de “Pantanal” está roteirizada pelo neto do autor da obra original, o jovem Bruno Luperi — que promete ser fiel ao enredo dos anos 1990.

A premissa da novela é simples: narra a história de José Leôncio, um peão que trabalha no Pantanal. A fim de cobrar uma dívida, José vai ao Rio de Janeiro e conhece uma moça encantadora, muito diferente de suas origens. Para aquecer para o remake em grande estilo, saiba como o elenco da produção original está hoje em dia e quais trabalhos eles realizaram além do sucesso “Pantanal”.

Cristiana Oliveira (Juma Marruá)

Cristiana era modelo antes de entrar para o universo da dramaturgia. Foi justamente com o papel da bela e nativa do Pantanal, Juma Marruá — a emblemática “mulher-onça” —, que a atriz se destacou e foi considerada uma das grandes revelações de seu tempo. Pela interpretação, faturou, inclusive, o troféu imprensa como Revelação do ano.

Após o sucesso de “Pantanal”, a Globo rapidamente contratou Oliveira pelo dobro de seu salário na Manchete, onde viveria a grande vilã da icônica novela “O Clone”. Até o ano de 2016, trabalhou como global. Mas logo depois foi contratada pela Record, atuando na novela bíblica “A Terra Prometida”.

Aos 57 anos, a atriz é estrela de produções da Record e também no cinema, além de atuar como empresária e palestrante. Ela também é sócia diretora de uma empresa de cosméticos e de produtos no segmento capilar.

Com as queimadas no Pantanal deste ano, a atriz viajou até a região, junto a ONGs, para a 5ª Expedição de Educação no Pantanal. O propósito era a distribuição de cestas básicas, mudas de vegetação nativa e suporte para as populações ribeirinhas atingidas pelas queimadas.

Marcos Winter (Joventino Leôncio Neto, Jove)

O ator estava presente na televisão desde o final dos anos de 1980, mas foi ao interpretar Joventino em “Pantanal” que o ator impulsionou sua carreira. Á época, ele recebeu o titulo de galã do Brasil. Marcos chegou a atuar no SBT e em 2010 integrou o elenco de “Malhação”, no papel do professor de história Odilon.

Em 2019 atuou na série de televisão brasileira “Segunda Chamada”, exibida pela Rede Globo. O ator dará vida ao personagem Massá, na novela “Gênesis”, da Record, que irá estrear em 2021.

Marcos Palmeira (Tadeu Aparecido Leôncio)

Marcos era sobrinho do humorista Chico Anysio e, ainda jovem, conseguiu um papel no início da década de 80 no programa de seu tio, Chico Anysio Show. Após alguns trabalhos na TV Globo, foi para a Manchete, em 1990, para o papel de afilhado de Leôncio, Tadeu, em “Pantanal”.

O ator é um dos mais famosos do Brasil e está sempre atuando em projetos da Rede Globo. Certamente, o próximo marco em sua carreira será, aos 57 anos, voltar para o remake de “Pantanal”.

30 anos depois, ele irá viver o protagonista da novela, José Leôncio. Antes de “Pantanal”, no entanto, o ator participará de dois filmes no cinema: “O Barulho da Noite” e “Boca de Ouro”, baseado na obra homônima de Nelson Rodrigues.

Cássia Kiss (Maria Marruá)

Cássia Kiss é uma das atrizes mais renomadas do Brasil. A artista fez sua estreia na televisão em 1979, na novela “Cara a Cara”, da TV Bandeirantes. Em 1990 deu vida à icônica mãe de Juma, Maria Marruá.

Atualmente, com 62 anos e mais de 40 só de carreira, a atriz esteve em 42 telenovelas da televisão brasileira, sendo a maioria da Rede Globo. No cinema, esteve em mais de 15 filmes. Seu último trabalho foi na série de televisão da Globoplay intitulada “Desalma”, em que interpretou a personagem principal Haia Lachovicz.

Jussara Freire (Filomena Aparecida, Filó)

Jussara iniciou sua carreira na dramaturgia em 1973, na Record TV. Passou pela Rede Tupi, Rede Bandeirantes, Rede Manchete, SBT e Rede Globo até interpretar a empregada Filó, na novela “Pantanal”, papel que lhe conferiu o Troféu Imprensa e o Troféu APCA de melhor atriz em 1991.

Uma das veteranas da televisão brasileira, em 2019, após 14 anos longe da emissora, Jussara retornou à Rede Globo, no horário nobre, para viver a vilã vingativa Nilda, em A Dona do Pedaço, de Walcyr Carrasco. A atriz recentemente firmou um novo contrato com a TV Globo para voltar às novelas em uma produção que será um dos destaques de 2021 da emissora.

Almir Sater (Xeréu Trindade)

Almir Sater gravou seu primeiro disco em 1981. Participou de diversos shows e festivais de música e, nos anos de 1990, começou a rebeceu convites para representar personagens violeiros em novelas. Assim ocorreu em “Pantanal”, no papel de Xeréu Trindade, e Almir se tornou conhecido Brasil afora como músico e compositor.

Atuou na Rede Globo, em “O Rei do Gado”, e sua última participação em telenovelas foi em 2006, em “Bicho do Mato”, da Record. Almir investiu fortemente na carreira de músico e, hoje, com mais de 30 anos de carreira sólida, já possui 10 discos solo gravados. Em 2012 figurou entre os 30 maiores ícones brasileiros da guitarra e do violão e venceu prêmios do Grammy Latino nos anos de 2015, 2018 e 2019.

Ingra Lyberato (Madeleine)

Ingra foi uma das principais musas da década de 1990. Além de Pantanal, trabalhou em telenovelas de renome na Rede Manchete, como “A História de Ana Raio” e “Zé Trovão”, depois seguiu para Rede Globo. Ela está longe da TV desde o fim de Segundo Sol, da mesma emissora.

Ingra escreveu seu primeiro livro, em 2016, chamado “O Medo do Sucesso”, onde expõe os acertos e enganos na carreira artística. Também é autora de “A Natureza Oculta Iluminada”. A atriz também está escalada para a novela “Gênesis” da Record, com estreia prevista para 2021.

Luciene Adami (Maria Augusta, Guta)

Hoje com 56 anos, Luciene Adami começou sua carreira na dramaturgia no início dos anos 1980. Ela estreou na TV ao lado de Ney Piacentini, apresentando o programa “Revistinha”, da Cultura.

Após o sucesso na novela “Pantanal”, a atriz posou para uma sessão de fotos da revista Playboy. Luciene fez mais alguns trabalhos na Manchete e só voltou para a TV em 1994, com “Éramos Seis”. Seu último trabalho em telenovelas foi em 2012, em “Mulheres em Transe” da RBS TV.

Paulo Gorgulho (José Leôncio e José Lucas)

A primeira aparição na televisão de Paulo Gorgulho foi na telenovela “Carmem”, em 1987. Mas o ator estourou mesmo como galã em “Pantanal” ao interpretar José Leôncio na primeira fase do folhetim. A pedido do público, ele voltou na segunda fase como José Lucas de Nada.

O ator migrou para a Rede Globo em 1991e participou de novelas e minisséries, como “O Quinto dos Infernos”, dirigido por Wolf Maya. Atualmente, ele vive o Prof. Jaci Queiroz Araújo, em “Segunda Chamada” (assim como Marcos Winter), da Globo.

Andréa Richa (Maria Ruth, Muda)

Andréa Richa, hoje com 56 anos, iniciou a carreira na televisão em “O Salvador da Pátria”, em 1989, na Rede Globo. Na novela “Pantanal”, viveu a jovem aparentemente inofensiva que todos chamavam de Muda.

A atriz está afastada das telinhas há 23 anos, desde que apareceu em “Mandacaru”, exibida pela própria Manchete em 1997. Andréa se formou em Jornalismo.