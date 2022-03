De volta na novela Pantanal, Almir Sater e filho trocarão de papéis

Almir Sater na novela Pantanal foi Trindade na 1ª versão e Gabriel Sater será personagem no remake - Foto: Globo/João Miguel Júnior

Almir Sater retorna ao universo da novela Pantanal agora com um novo personagem. O cantor que viveu Trindade na primeira versão irá interpretar Eugênio no remake da Globo. Em papo coletiva nesta terça-feira (15), o músico também deu detalhes sobre o trabalho ao lado do filho Gabriel Sater, que fará interpretará trindade na trama de 2022.

Quem será Almir Sater na nova novela Pantanal?

O cantor sul-mato-grossense Almir Sater vai interpretar Eugênio no remake da TV Globo, um chalaneiro responsável por fazer a travessia dos visitantes e o abastecimento de suprimentos dos moradores do local. Durante a coletiva de imprensa, Almir Sater contou que foi uma boa experiência dar vida ao personagem do chalaneiro ao lado de Bruno Luperi, que adaptou o texto do folhetim.

O famoso disse que a criação foi um processo contínuo e que ficou feliz de ter um papel que transita em vários núcleos da produção, pois assim pôde interagir e trabalhar lado a lado com quase todos os atores do elenco. “É um personagem que foi surgindo aos poucos, mas que é muito importante”, comentou.

A infelicidade de Almir Sater foi não ter nenhuma cena com Irandhir Santos, que interpreta Joventino na primeira fase da novela Pantanal e José Lucas de Nada na segunda. O cantor disse que gostaria de ter trabalhado com o pernambucano.

Da interação com o elenco da novela Pantanal, Almir Sater também comentou que surgiu muito aprendizado: “um cantor em uma novela é mais superficial, não é o mesmo da formação de um ator, então esse pessoal [elenco] chegar para dividir toda essa emoção comigo foi muito bom”.

Morador do pantanal há décadas, Almir Sater contou que foi uma surpresa quando integrantes da equipe de produção da Globo apareceram em sua fazenda no Mato Grosso Sul para convidá-lo a participar da nova versão da novela. Os funcionários da emissora passaram um tempo na casa do cantor e visitaram vários locais da região. “O pantaneiro é muito isolado, então gosta de visita, foi muito bom [recebê-los], uma boa surpresa”, frisou Sater.

Cenário do personagem

A chalana comandada pelo personagem de Almir Sater durante toda a novela Pantanal quase ganhou vida própria. Mirica Vianna, diretora de arte do folhetim, contou que foi um desafio criar a chalana de Eugênio e deixá-la com a cara do pantanal. “Foi um trabalho louco, se tornou um cenário ambulante”, explicou.

Filho de Almir Sater viverá personagem que foi do pai

Gabriel Sater interpretará Trindade na novela da TV Globo, personagem que foi vivido por Almir na 1ª versão do folhetim, exibido pela TV Manchete em 1990. Questionado durante a coletiva sobre os conselhos que passou para o filho, Almir disse que não teve grandes trocas sobre o personagem com Gabriel, que preferiu deixar o também cantor criar sozinho a sua versão do peão Trindade.

“Não tivemos muito não [conversas sobre o papel], o Gabriel já fez filme e novela antes, gosta da vida de ator. E cada ator tem seu processo de criar um personagem, então deixei ele”, contou. Antes de encerrar o assunto, Almir Sater disse que o filho deixou nascer sua própria versão de Trindade e brincou: “ele também não escuta muito mesmo”.

