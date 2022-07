Novela Pedra sobre Pedra Jorge Tadeu: relembre a trama

Fábio Júnior viveu um dos personagens mais marcantes do folhetim

Além de cantor, Fábio Júnior também estrelou tramas da Globo. A novela Pedra sobre Pedra Jorge Tadeu, que conta com a participação do músico, agora está disponível no Globoplay. O folhetim foi exibido pela primeira vez em 1992 e reexibida pelo Vale a Pena Ver de Novo e canal Viva.

Novela Pedra sobre Pedra Jorge Tadeu, quem era o personagem de Fábio Júnior?

Fábio Júnior interpretou o personagem Jorge Tadeu na novela Pedra Sobre Pedra, de autoria de Aguinaldo Silva. O rapaz é um forasteiro que chega na cidade de Resplendor cheio de mistérios. Um fotógrafo conquistador, ele tem acesso à casa de todo mundo e usa dessa vantagem para se aproximar de mulheres casadas.

Quem mais se interessa pela figura misteriosa é Francisquinha (Arlete Salles), que quer descobrir o que ele tanto esconde. O fotógrafo “rega” uma árvore em frente à casa do prefeito que dão frutos exóticos que fazem com que entre em contato, após sua morte, com quem os provou.

Ao longo da história, novela Pedra sobre Pedra Jorge Tadeu, o personagem é assassinado. Mesmo depois de sua morte, todas as mulheres da cidade continuam loucamente apaixonadas pelo fotógrafo, principalmente Úrsula (Andréa Beltrão).

O espírito do fotógrafo continua aparecendo para as mulheres que comem as flores que brotam em seu caixão, que as deixam ainda mais apaixonadas.

Não é apenas o personagem de Fábio Júnior que dá um toque místico para a trama. Há também outras figuras com histórias fantásticas – é o caso de Sérgio Cabeleira (Osmar Prado), que sente-se fortemente atraído pela lua cheia. Ela precisa ser preso em casa pela irmã Lola (Tânia Alves), para que não cometa loucuras. Já Dona Quirina (Míriam Pires) é uma mulher com 120 anos de idade com ótima memória.

Repleta de realismo fantástico, a história da novela gira em torno de Murilo Pontes (Nelson Baskerville/Lima Duarte) e Jerônimo Batista (Felipe Camargo), rivais que se apaixonam pela mesma mulher, Pilar (Cláudia Scher/Renata Sorrah).

Na segunda fase, Marina (Adriana Esteves) e Leonardo (Maurício Mattar), filhos das famílias rivais, se apaixonam e decidem namorar em segredo. Ambos concorrem ao cargo de prefeito na cidade de Resplendor após serem pressionados pelos seus respectivos pais.

A novela Pedra sobre Pedra Jorge Tadeu foi exibida pela primeira vez na Globo há 25 anos. O folhetim de 1992 foi reexibido no Vale a Pena Ver De Novo em 1995 e mais recentemente no canal Viva em 2015. Agora, a trama entra para o catálogo do Globoplay. Para assistir, basta entrar na aba ‘novelas’ ou procurar pelo título na aba de busca.

Quem matou Jorge Tadeu?

A morte de Jorge Tadeu é um dos maiores mistérios da novela. A cena em que o fotógrafo falece é uma das mais lembradas da trama: seu corpo aparece rodeado de borboletas e foi preciso consultar biólogos para que a cena fosse realizada com veracidade, de acordo com o Memória Globo.

A identidade da assassina só é revelada nos capítulos finais da história, apesar do personagem ter morrido no capítulo 30.

No penúltimo capítulo, o público descobre que a beata Gioconda Pontes (Eloísa Mafalda) foi quem matou Jorge Tadeu. A motivação para o crime foi porque ele mantinha um caso com sua única filha, Úrsula.

A mulher também tinha outro filho, Ivonaldo (Marco Nanini), mas não deixava nenhum dos dois viverem a própria vida. Apesar de beata, ela fazia caridade apenas por achar que isso é uma obrigação de sua religião, e não por vontade própria.

Já Úrsula, filha caçula de Gioconda, é a primeira mulher a fazer contato com o espírito de Jorge Tadeu após desenvolver seu lado místico através de cristais.

