Novela Pega Pega: Malagueta é preso por roubo a hotel

O cerco vai fechar para Malagueta (Marcelo Serrado) em Pega Pega e ele será preso. Na reta final da edição especial da trama, o bandido cairá em uma armadilha de Eric (Mateus Solano), que reconhecerá o funcionário do Carioca Palace em uma foto que Maria Pia (Marianna Santos) tirou no dia do roubo.

Malagueta é preso em Pega Pega

Desconfiado da ligação entre Malagueta e Maria Pia e certo de que o assistente está envolvido no roubo do hotel, Eric decide vasculhar o computador de sua amiga de infância.

É então que o pai de Bebeth (Valentina Herszage) encontra uma foto que a loira tirou dos ladrões no dia do crime. Revoltado, ele decide marcar um jantar com a amiga e o bandido. Eric projeta no telão as cenas de Malagueta fugindo com as malas de de Pedrinho (Marcos Caruso). “Você, Victor. Você é o quarto ladrão do Carioca Palace. E você, Maria Pia, sabia disso desde a noite do roubo”, dirá o empresário.

Enquanto isso, à polícia, Júlio (Thiago Martins), Agnaldo (João Baldasserini) e Sandra Helena (Nanda Costa) confirmarão a participação de Malagueta no roubo.

Os inspetores irão até o local e vão dar ordem de prisão para o bandido. “Agora é você entender que não tem mais nada pra fazer. Você perdeu”, dirá Antônia. É então que Malagueta tenta fugir. Ele sai correndo e pula a janela, e conseguirá escapar para a rua.

O personagem se esconde em um alçapão, mas acaba sendo encontrado pelos policiais e é preso. Maria Pia se despede do amado: “Eu te amo. Eu te amo, Victor. Eu te amo, entendeu? Eu te amo muito. Eu não conseguia falar, eu devia ter dito”.

Qual será a próxima novela das 7?

Quanto Mais Vida Melhor, prevista para estrear em 22 de novembro, contará a história de quatro personagens que morrerão em um acidente de avião. Porém, ao chegarem ao céu, eles vão receber de Deus uma nova chance de retornar à vida, mas com uma condição: depois de um ano, eles deverão morrer de fato.

Os protagonistas serão interpretados Giovanna Antonelli, Vladimir Brichta, Valentina Herszage e Mateus Solano – por coincidência, esses dois últimos atores estão atualmente no ar como pai e filha na reprise de Pega Pega.