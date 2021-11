Novela Te Dou a Vida: Helena fica com Pedro no final?

Quando se pesquisa pelos personagens dos atores José Ron e Eva Cedeño nas redes sociais, é possível encontrar muita gente que torce para que a dupla termine lado a lado no desfecho da novela das 18h30 do SBT. E no final da novela Te Dou a Vida, Helena fica com Pedro?

Helena fica com Pedro na novela Te Dou a Vida?

Quer torce pelo casal pode ficar tranquilo, Pedro e Helena vão terminar a novela como um casal. A personagem de Eva Cedeño não vai estar mais casada com Hernesto, que terá um final com perrengues e estará preso por tentar fugir do país – ele responderá por falsidade ideológica – e Gina também será passado para Pedro.

Contente no novo relacionamento, Helena vai descobrir que está grávida de Pedro na novela Te Dou a Vida e os dois poderão desfrutar da felicidade. Além de estarem juntos, o casal também vai aproveitar a nova fase do filho Nicolas, que estará curado do câncer.

História de amor de Pedro e Helena em Te Dou a Vida

Pedro e Helena tinham relacionamentos com outras pessoas e não se conheciam, mas o destino fez com seus caminhos se cruzassem. Tudo aconteceu porque Nicolas (Leonardo Herrera), filho adotivo de Helena com o marido Ernesto (Jorge Salinas), foi diagnosticado com leucemia e precisou urgente de um transplante de medula.

Os pais do pequeno não podiam doar, por não serem compatíveis com o menino e nenhum outro doador foi encontrado. Nesta etapa da novela, eles então partem atrás dos pais biológicos do garoto. Sofia, a mãe não é encontrada, mas uma amiga dela consegue dar o paradeiro de Pedro, o pai, para o casal.

Assim, Helena e Ernesto então chegam até Pedro na novela Te Dou a Vida, que não havia descoberto a existência do filho, e tudo muda. Mesmo sem saber que o mecânico é seu pai, porque o casal pediu segredo sobre o assunto, o garoto se aproxima de Pedro, assim como Helena, que começa a ter sentimentos pelo homem.

O mecânico também é comprometido, com Gina (Danny Perea), porém, ele precisa lutar por seus sentimentos, que são cada vez mais fortes por Helena. Enquanto isso, a mãe adotiva de Nicolas pensa na possibilidade de se divorciar do marido.

Quantos capítulos já foram exibidos?

Nesta sexta-feira (12), o SBT exibirá o capítulo de número 40 da novela, o que marca praticamente a metade do folhetim, que no México foi exibido no total 82 capítulos, então vai demorar um pouco para você ver o final feliz de Pedro e Helena na novela Te Dou a Vida. Porém, é bom lembrar que ao comprar os direitos de exibição, o canal de Silvio Santos pode passar a novela na íntegra ou reeditar os capítulos da forma que quiser, para que a produção fique por mais tempo nas telinhas ou para que a trama seja mais curta, tudo depende dos planos da emissora.

Como assistir

Te Dou a Vida é exibida de segunda a sexta-feira na faixa das 18h30 no SBT, depois da novela Coração Indomável. Para assistir há algumas opções, todas gratuitas: a primeira delas é sintonizador no canal em uma televisão com acesso aos canais abertos brasileiros. Se preferir acompanhar pelo celular, computador ou tablet, você pode usar o SBT Vídeos, pela aba ‘ao vivo’.

E para quem perder a exibição na TV, o SBT disponibiliza os capítulos em sua plataforma streaming. Os episódios costumam ser adicionados depois de serem exibidos na televisão, mas podem sofrer atraso. Não é necessário pagar nada, apenas ter um cadastro no site.

