Novela Valor da Vida na Band chega ao fim em setembro

A novela portuguesa Valor da Vida, que conta com atores brasileiros como Thiago Rodrigues, Marcello Anthony e Carolina Kasting, está prestes a acabar nas telinhas da Band. O folhetim estrangeiro já tem substituto e se trata de uma popular série norte-americana. Confira datas!

O último capítulo de Valor da Vida vai ao ar no dia 1 de setembro, uma sexta-feira, segundo foi confirmado pela assessoria da Band ao Jornal DCI.

A produção portuguesa da TVI, que conta com 200 capítulos, está no ar no Brasil há vários meses, desde outubro de 2022, e era exibida por quase todo esse tempo às 22h00, após o Faustão na Band. Com a chegada de O Melhor da Noite, com Glenda Kozlowski e Zeca Camargo, e o humorístico Perrengue do dia, o folhetim passou para a faixa das 22h30 nestas duas últimas semanas de exibição.

Qual a novela substituta de Valor da Vida?

A partir do dia 4 de setembro, segunda-feira, o lugar da novela Valor da Vida na programação da Band será ocupado pela série Outlander, , indicada quatro vezes ao Emmy - o Oscar da TV - entre 2015 e 2018, Critics Choice Awards em 2021 e Globo de Ouro entre 2016 e 2019. A produção tem sete temporadas completas e está renovada para seu oitavo e último ano.

Estrelada pelos atores Sam Heughan e Caitriona Balfe, Outlander é baseado na série de livros da escritora norte-americana Diana Gabaldon. A história começa em 1945, com a enfermeira de combate Claire Randall (Caitriona), que viaja para a Escócia para uma segunda lua de mel ao lado do marido Frank Randall (Tobias Menzies), após o final da Segunda Guerra Mundial.

Durante a viagem, ela passa por um local mágico e toca em pedras que a transportam para 1743, um período conturbado do país, que ainda lidava com problemas envolvendo a Inglaterra, que o colonizou. Desde o primeiro momento em que coloca os pés na Escócia do século 18, Claire passa por perigos. Por sorte, ela acaba no caminho de Jamie Fraser (Sam), um homem que muda sua vida e se torna um grande parceiro. Com um marido no futuro a esperando, ela acaba se aproximando de Jamie, com quem divide grandes sentimentos.

Como assistir novelas da Band online

Para quem vai assistir os últimos capítulos de Valor da Vida e depois acompanhará a substituta Outlander, é possível conferir as exibições ao vivo do canal pela internet e também ver os capítulos mais tardes, pelo streaming da emissora, que oferece também em seu catálogo programas, séries, filmes, entre outros. Tudo isso, totalmente de graça! Vamos te ensinar o passo a passo:

Band ao vivo pela internet

Passo 1 - Para assistir a Band ao vivo pelo seu celular, computador ou qualquer outro dispositivo, você vai acessar o site https://www.band.uol.com.br/. Depois, vai olhar as abas superiores e encontrar a opção "ao vivo";

Passo 2 - Depois de clicar nela, abrirá uma aba lateral no site e você deve escolher se quer conferir em tempo real a programação da Band, da Rádio Bandeirantes, da BandNews FM ou a Band FM;

Passo 3 - Após clicar no canal da Band, uma nova página será aberta e um player irá aparecer. Você será obrigado a assistir uma propaganda de alguns segundos e depois o conteúdo será liberado para você;

Como assistir após a exibição na TV

Passo 1 - Para assistir Valor da Vida ou Outlander depois da exibição na televisão, você terá que usar a BandPlay, plataforma da emissora. Neste caso, o acesso continua gratuito, mas é necessário criar um cadastro. Para fazer o seu, acesse https://bandplay.com/home.

Passo 2 - Em seguida, clique em "entrar" na lateral superior direita do site. Depois, vá em "cadastre-se".

Passo 3 - No formulário que será aberto na sua tela, informe nome e sobrenome, e-mail, senha, data de nascimento, gênero e país. Finalize ao selecionar a caixinha "Eu li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e depois no botão "cadastrar";

Passo 4 - Agora é só usar seu login e senha para entrar na plataforma. Há várias categorias de conteúdo no site. Se você não encontrar as abas das novelas e séries, é só usar a barra de pesquisa.

